Promo di giugno Aruba: hosting WordPress a meno di 6€/anno

Hai in mente di aprire un blog o lanciare il sito della tua attività? È il momento perfetto per farlo: Aruba propone il suo Hosting WordPress Gestito con uno sconto del 60% sul primo anno, utilizzando il codice GIUGNO25 al momento dell’ordine.

Con meno di 6€ puoi avere tutto quello che serve per andare online da subito, incluso un potente sistema basato su intelligenza artificiale che ti affianca passo dopo passo nella creazione del sito. Andiamo adesso a scoprire più nel dettaglio la proposta di Aruba.

Un sito professionale, anche senza competenze tecniche: ecco cosa include l'Hosting WordPress AI di Aruba

La promo di Aruba è pensata per chi cerca un modo semplice, veloce e personalizzabile per lanciare un sito web senza dover imparare a programmare. Alla base c'è WordPress già installato, sempre aggiornato automaticamente. Ma il vero punto di forza è l’integrazione con l’intelligenza artificiale, che guida l’utente in ogni fase del processo creativo:

AI Site Launcher : basta indicare gli obiettivi del sito, lo stile desiderato e il tono di voce. L’intelligenza artificiale genera una versione base del sito pronta da personalizzare;

: basta indicare gli obiettivi del sito, lo stile desiderato e il tono di voce. L’intelligenza artificiale genera una versione base del sito pronta da personalizzare; AI Page Builder : consente di creare pagine nuove in pochi clic, con layout personalizzati;

: consente di creare pagine nuove in pochi clic, con layout personalizzati; AI Helper : un assistente virtuale che fornisce suggerimenti su come ottimizzare contenuti e struttura;

: un assistente virtuale che fornisce suggerimenti su come ottimizzare contenuti e struttura; AI Content Generator: crea testi e immagini partendo da semplici indicazioni.

Tutto questo è incluso senza costi aggiuntivi: una soluzione completa per chi vuole portare online un progetto personale o professionale in autonomia, ma con strumenti smart forniti da Aruba, uno dei provider migliori presenti ormai da molti anni sul mercato.

Lo sconto del 60% sul primo anno è attivabile solo per un periodo limitato. Per approfittarne, basta visitare il sito ufficiale di Aruba e inserire il codice GIUGNO25 al momento dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.