Promo da non perdere di Aruba Cloud: 1 anno di servizi gratuiti

Aruba Cloud ha deciso di lanciare una promo da non perdere assolutamente. Infatti, il provider offre un anno di accesso gratuito alle sue soluzioni cloud, con credito fino a 100 €.

I nuovi clienti possono dare un'occhiata a un numero impressionante di servizi, dall'hosting alla PEC, dai server cloud alla fibra ottica. In parole povere, tutto il necessario per portare la tua attività nel ventunesimo secolo.

Scopri la promo da non perdere di Aruba Cloud

Aruba invita tutti i nuovi utenti a testare i suoi servizi con un credito gratuito che arriva fino a 100 €. Le aziende possono utilizzare l'intero importo, mentre i clienti privati avranno a disposizione un credito di 20 €. Un anno intero per usare le varie soluzioni cloud senza spendere nulla. A periodo di prova finito, se non hai voglia di continuare, il tuo account si disattiverà in automatico. Come fare per sfruttare questa offerta? Ecco i passaggi da seguire:

Crea il tuo account : la registrazione è semplice e veloce.

: la registrazione è semplice e veloce. Aggiungi un metodo di pagamento : scegli tra carta di credito o PayPal , che verranno usati solo se esaurisci il credito.

: scegli tra carta di credito o , che verranno usati solo se esaurisci il credito. Attiva i servizi cloud: metti alla prova i prodotti cloud di Aruba e scopri la loro efficienza.

Con il credito gratuito, puoi accedere a una vasta gamma di servizi cloud, tra cui:

Aruba Cloud Server : ottimo per controllare costi e traffico illimitato.

: ottimo per controllare costi e traffico illimitato. Database as a Service : per gestire i database senza difficoltà.

: per gestire i database senza difficoltà. Cloud VPS : tecnologia all'avanguardia per ogni esigenza.

: tecnologia all'avanguardia per ogni esigenza. Container as a Service : per sviluppatori in cerca di soluzioni innovative.

: per sviluppatori in cerca di soluzioni innovative. Cloud Object Storage : archiviazione sicura e affidabile.

: archiviazione sicura e affidabile. Load Balancer : per distribuire il carico di lavoro.

: per distribuire il carico di lavoro. Cloud Backup : protezione dati ai massimi livelli.

: protezione dati ai massimi livelli. Virtual Switch: per creare reti private tra server.

La promo da non perdere di Aruba Cloud è unica nel suo genere. Ti consente di testare servizi di alto livello, che vanno dalle scalabilità all’archiviazione sicura. Abbonati adesso per non pentirtene domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.