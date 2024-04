Promo conto aziendale Blank: gratis per 3 mesi se lo apri online

Nel competitivo mondo degli affari, è fondamentale avere gli strumenti giusti al proprio fianco, e uno dei principali è senza dubbio un conto aziendale affidabile. Grazie all'offerta proposta da Blank, azienda del Gruppo Crédit Agricole, le partite IVA e le piccole imprese hanno ora una chance imperdibile di accrescere la loro gestione finanziaria online senza alcun costo iniziale.

Conto aziendale Blank: prova gratis per 3 mesi

Blank introduce questa soluzione innovativa completamente gestibile online, perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza. Aprire il conto è un gioco da ragazzi e richiede meno di 5 minuti. Ma la vera ciliegina sulla torta è l'offerta esclusiva disponibile fino al 15 maggio 2024: 3 mesi di servizio totalmente gratis, senza alcun vincolo. Avviare è semplice: basta cliccare su "Apri il conto", seguire la procedura per il primo mese gratuito e automaticamente verranno aggiunti altri due mesi senza costi.

Il conto offre non solo la praticità di accesso da qualsiasi dispositivo, ma anche una serie di servizi che ogni imprenditore troverà indispensabili. La sicurezza è una priorità: ogni conto include assicurazioni inclusive che coprono anche situazioni all’estero. La carta Visa Business inclusa nel servizio risolve un'ampia varietà di problematiche comuni, facilitando le transazioni e offrendo soluzioni personalizzabili, come la scelta del codice PIN e modalità diverse di pagamento.

In aggiunta, Blank mette a disposizione un servizio clienti attivo sette giorni su sette, accessibile anche via WhatsApp, che garantisce assistenza continua. Per chi vuole avere un quadro finanziario chiaro, l'aggregatore di conti permette di monitorare tutte le attività bancarie direttamente dall'app.

Le tariffe dopo il periodo promozionale restano competitive, dimostrando l'impegno di Blank a supportare le imprese nella loro crescita. Le diverse opzioni di carte aziendali - dalla Carta Bianca alla Carta Nera - sono progettate per adattarsi a ogni esigenza aziendale, garantendo flessibilità e controllo.

Scegliere Blank come conto aziendale significa investire nella propria attività con un partner finanziario che offre solidità, innovazione e una crescita costante.

