Promo 5% di interesse di ING Conto Arancio: aprilo oggi

Sfrutta la promo 5% di interesse e trasforma i tuoi risparmi in una fonte di guadagno sicura con ING Conto Arancio. Devi però aprire il conto deposito entro l’11 maggio e, accreditando lo stipendio entro agosto, potrai beneficiare di questo grosso tasso di interesse.

Promo 5% di interesse con Conto Arancio: le condizioni



Altra condizione per aderire all’offerta di Conto Arancio è aprire contestualmente il Conto Corrente Arancio di ING. Come anticipato, devi accreditare lo stipendio oppure effettuare un bonifico di almeno 1.000€ entro il 31 agosto.

Se ottemperi a questa condizione, potrai ottenere il tasso di interesse del 5% annuo lordo per i primi 12 mesi, valido fino a un massimo di 100.000€. Se non raggiungi la soglia dei 1000€ o non accrediti lo stipendio, non preoccuparti: otterrai comunque un 3% annuo lordo per lo stesso periodo. Vediamo cosa altro offre ING con i due conti:

Nessun vincolo : hai la libertà di prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi maturati.

: hai la libertà di prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento, mantenendo gli interessi maturati. Zero costi : nessuna spesa per apertura, gestione, trasferimento, chiusura, e rendiconto online.

: nessuna spesa per apertura, gestione, trasferimento, chiusura, e rendiconto online. Facilità d’uso : deposita con un semplice bonifico o giroconto da Conto Corrente Arancio.

: deposita con un semplice bonifico o giroconto da Conto Corrente Arancio. Accessibilità: gestisci i tuoi conti comodamente da Home Banking o tramite app per dispositivi Android e iOS.

Dopo i primi 12 mesi, il tasso di interesse si adeguerà al valore base contrattuale, ovvero l’1%. Ma non perdere tempo, diventa titolare del Conto Arancio in soli 5 minuti. Visita la pagina ufficiale, clicca su “Voglio il 5%” e inizia la procedura di richiesta.

Puoi scegliere di intestare il conto a te solo o condividere questa opportunità con qualcuno di speciale. Inserisci i tuoi dati personali e verifica la tua identità con SPID, videochiamata o bonifico. Attiva il tuo conto deposito e inizia a risparmiare con la promo 5% di interesse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.