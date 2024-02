Promo 2x1 per il cloud a vita di pCloud a San Valentino: il risparmio è garantito

San Valentino è l'occasione giusta per scegliere il cloud a vita, acquistando uno spazio d'archiviazione in cloud e eliminando qualsiasi costo ricorrente futuro. In occasione di questa festa, infatti, pCloud, punto di riferimento assoluto dei servizi di cloud a vita, lancia la promo 2x1.

Acquistando un piano di cloud a vita, infatti, sarà possibile accederne a un secondo identico, da regalare a una persona speciale. La promo riguarda i piani da 2 TB e da 10 TB. Scegliendo il piano da 2 TB è previsto un costo di 399 euro mentre per il piano da 10 TB c'è un costo di 1.190 euro. L'acquisto del piano consente di ottenerne un secondo uguale. Di fatto, quindi, è possibile attivare due piani da 2 TB con una spesa di appena 200 euro ciascuno.

La promozione consente anche l'attivazione via PayPal e, quindi, con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. La promozione è accessibile qui di seguito, in esclusiva tramite il sito pCloud.

Cloud a vita: la scelta conveniente con l'offerta di San Valentino di pCloud

La promozione di San Valentino di pCloud è la soluzione giusta per attivare un servizio di cloud storage a vita, con costi ridotti e senza alcuna spesa successiva. La promo "2x1" garantisce un vantaggio consistente a tutti gli utenti:

il piano di 2 TB costa 399 euro e consente l'accesso a un secondo piano da 2 TB da regalare

costa e consente l'accesso a un il piano da 10 TB costa 1.190 euro e consente l'accesso a un secondo piano da 10 TB da regalare

Per entrambe le opzioni c'è la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Naturalmente, è possibile sfruttare la promozione in corso anche per dividere la spesa con un'altra persona, attivando uno dei piani di pCloud a metà prezzo.

La scelta del cloud a vita elimina i costi ricorrenti degli abbonamenti. Dopo l'acquisto iniziale, infatti, lo spazio cloud continuerà ad essere accessibile, in modo illimitato e senza dover attivare un abbonamento che obbliga a un pagamento mensile o annuale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.