Project Gameface: sulle app Android presto sarà possibile usare il vostro volto come controller

Google ha reso open-source il codice di Project Gameface, il suo innovativo "mouse" da gioco controllato tramite espressioni facciali e tramite direttamente il vostro volto. Questa mossa permette agli sviluppatori Android di integrare questa funzione di accessibilità nelle loro applicazioni, consentendo agli utenti di controllare il cursore con gesti facciali o movendo la testa.

Project Gameface, presentato durante il Google I/O dello scorso anno per desktop, sfrutta la fotocamera del dispositivo e un database di espressioni facciali per tradurre i movimenti del viso in comandi per il cursore. Gli utenti hanno la possibilità di personalizzare la loro esperienza configurando le espressioni facciali, la dimensione dei gesti, la velocità del cursore e altro ancora.

Inizialmente concepito per i videogiocatori, Google ha collaborato con Incluzza, un'impresa sociale indiana focalizzata sull'accessibilità, per esplorare l'utilizzo di Gameface in contesti diversi come il lavoro, la scuola e le situazioni sociali.

Project Gameface per una tecnologia inclusiva e accessibile a tutti

L'idea alla base di Gameface è nata da Lance Carr, uno streamer di videogiochi tetraplegico affetto da distrofia muscolare. Carr ha lavorato a stretto contatto con Google al progetto con l'obiettivo di creare un'alternativa più economica e accessibile rispetto ai costosi sistemi di head-tracking.

Si tratta di un'iniziativa molto interessante e che è rivolta non solo all'aumento dell'accessibilità di determinate applicazioni ma porta con sé una carica sociale non indifferente. Rendere Gameface open-source rappresenta un passo importante per rendere la tecnologia più inclusiva. Gli sviluppatori ora hanno la possibilità di creare applicazioni accessibili a un pubblico più ampio.

Questo progetto si rivolge specialmente a persone con disabilità motorie, ampliando così le opportunità di utilizzo di questa innovativa tecnologia. La tecnologia, dunque, al servizio della società e anche delle condizioni più complesse e difficili. Questa iniziativa rappresenta cosa dovrebbe essere la tecnologia o, ancor meglio, un certo tipo di tecnologia.