Problemi di spazio? I piani a vita di pCloud risolvono tutto

Se sei qui, probabilmente è perché stai cercando una soluzione ai problemi di spazio dei tuoi dispositivi. Foto, video, documenti di lavoro: i file si accumulano tutti i giorni, mettendo a dura prova i device. Tranquillo, la soluzione si chiama pCloud, un servizio di cloud storage che ti offre spazio a vita per archiviare tutto ciò che desideri. Addio al dover cancellare file importanti per fare posto a quelli nuovi.

Potrai accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, quindi dal tuo PC, smartphone o tablet. Nessun sotterfugio, ma soltanto una soluzione semplice e definitiva.

pCloud e problemi di spazio: questione risolta

Non vuoi più vivere nel terrore di perdere i tuoi dati preziosi? Allora è il momento di approfittare dei piani a vita di pCloud. Ecco una panoramica dei costi: il piano Premium da 500 GB costa 199 euro, il piano Premium Plus da 2 TB è a 399 Euro, mentre il piano Ultra da 10 TB a 1190 euro.

Non solo spazio, ma anche sicurezza di alto livello. I tuoi dati sono archiviati in datacenter certificati in Europa, con crittografia end-to-end che evita ogni accesso indesiderato. Non dimentichiamo le opzioni di backup automatico: i tuoi file sono al sicuro anche in caso di malfunzionamenti del dispositivo.

pCloud ti offre anche una serie di funzionalità extra. Vuoi condividere file e cartelle con amici e colleghi? Nessun problema! Imposta le autorizzazioni di accesso personalizzate e sincronizza automaticamente i file tra i vari dispositivi.

Adesso, con i piani a vita flessibili a prezzi scontati, pCloud ti aiuterà a risolvere i problemi di spazio suoi tuoi dispositivi.

