Problemi di spazio? Fino a 10 TB in cloud con un ottimo prezzo con Internxt (anche a vita)

Per salvare in sicurezza i propri dati ed eliminare i problemi di spazio è necessario puntare su un servizio di cloud storage in grado di abbinare convenienza e sicurezza. La soluzione giusta in questo momento è Internxt che propone una gamma ricca di soluzioni, con la possibilità di scegliere l'abbonamento mensile oppure il cloud a vita (con acquisto singolo e senza costi ricorrenti) per ottenere fino a 10 TB in cloud con una spesa ridotta, per gli standard del settore. Le offerte sono accessibili direttamente tramite il sito di Internxt.

Fino a 10 TB in cloud con Internxt: ecco i prezzi

Con Internxt è possibile puntare sull'abbonamento annuale, scegliendo tra i seguenti piani:

200 GB a 45,99 euro per 12 mesi

a per 12 mesi 2 TB a 109,99 euro per 12 mesi

a per 12 mesi 5 TB a 199,99 euro per 12 mesi

a per 12 mesi 10 TB a 299,99 euro per 12 mesi

In alternativa, è possibile optare per il cloud a vita, con l'acquisto di uno spazio in cloud e senza costi ricorrenti. Le offerte disponibili sono le seguenti:

2 TB a 499 euro

a 5 TB a 999 euro

a 10 TB a 1999 euro

Tutte le versioni del servizio proposto a Internxt si caratterizzano per la possibilità di sfruttare l'archiviazione e la condivisione dei file con la protezione della crittografia. I dati salvati in cloud, inoltre, saranno accessibile da tutti i dispositivi dell'utente, grazie alle applicazioni sviluppate da Internxt. Lo spazio cloud è protetto da vari strumenti di difesa, a partire dall'autenticazione a due fattori. Da notare, inoltre, la possibilità di caricare file fino a 20 GB di spazio (per singolo file).

Per accedere alle offerte è possibile visitare il sito ufficiale di Internxt, tramite il box qui di sotto. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile passare al piano gratuito che mette a disposizione degli utenti ben 10 GB di spazio in cloud, senza alcun costo (conservando tutte le funzionalità del servizio).

