PrivateVPN: il tuo scudo digitale con l'85% di sconto e garanzia di rimborso

PrivateVPN fornisce un livello di sicurezza avanzato sia per le reti private, come la connessione domestica, sia per quelle pubbliche, come gli hotspot Wi-Fi nei luoghi pubblici. Grazie alla crittografia di livello militare e a politiche di zero log, garantisce la massima protezione della privacy.

Quando ci si connette a Internet senza un VPN, la navigazione avviene attraverso l’ISP, che può monitorare e registrare tutte le attività dell’utente. Molti ISP vendono questi dati a terze parti, come inserzionisti e aziende di marketing. Inoltre, sono legalmente obbligati a condividere le informazioni con le autorità governative se richiesto.

Con PrivateVPN, invece, il traffico Internet viene instradato attraverso un server VPN sicuro, creando un “VPN tunnel” crittografato. Questo processo nasconde l’indirizzo IP dell’utente, rendendo impossibile per ISP e altri soggetti terzi tracciare l’attività online. Utilizzando un’analogia, il VPN può essere paragonato a un’autostrada con tunnel: mentre senza VPN il traffico è esposto e visibile, con un VPN tutti i dati viaggiano all’interno di un tunnel protetto, invisibile agli osservatori esterni.

Perché usare PrivateVPN?

L’uso di PrivateVPN offre numerosi vantaggi, tra cui:

Protezione della Privacy: gli ISP non possono raccogliere e vendere i tuoi dati di navigazione.

gli ISP non possono raccogliere e vendere i tuoi dati di navigazione. Accesso sicuro ai contenuti: puoi superare restrizioni geografiche e accedere a piattaforme come Netflix, BBC iPlayer e Kodi , indipendentemente dalla tua posizione.

puoi superare restrizioni geografiche e accedere a piattaforme come , indipendentemente dalla tua posizione. Sicurezza nelle reti pubbliche: protezione contro hacker e minacce informatiche quando si utilizza il Wi-Fi pubblico.

protezione contro hacker e minacce informatiche quando si utilizza il Wi-Fi pubblico. Navigazione anonima: nasconde il tuo indirizzo IP, impedendo a siti web e inserzionisti di tracciarti.

Scegli l’offerta giusta per te

PrivateVPN offre diverse opzioni di abbonamento per adattarsi alle esigenze di ogni utente:

Piano Mensile: 10,39 EUR al mese, con addebito ogni mese.

10,39 EUR al mese, con addebito ogni mese. Piano Trimestrale: 6,20 EUR al mese (18,59 EUR addebitati ogni 3 mesi).

6,20 EUR al mese (18,59 EUR addebitati ogni 3 mesi). Piano Triennale (più conveniente): 2,08 EUR al mese, con pagamento anticipato di 75,00 EUR ogni 12 mesi per 36 mesi, con un risparmio dell'85%.

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendoti di provare il servizio senza rischi.

Per conoscere l'offerta di PrivateVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.