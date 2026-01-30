Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Salto triplo di PrivateVPN: tre anni anziché uno in offerta a 2,08 euro al mese

L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato e prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 gen 2026
In questi giorni il provider VPN svedese PrivateVPN sta proponendo un’offerta limitata sul piano di un anno, estendendo lo sconto dell’85% da 12 mesi a 36 mesi: il prezzo scontato è pari a 2,08 euro al mese per i primi tre anni, con garanzia di rimborso di 30 giorni; al termine, il piano si rinnoverà annualmente a 75 euro.

PrivateVPN include dieci connessioni in contemporanea con un singolo abbonamento, server VPN ultraveloci in più di 60 diversi Paesi in tutto il mondo, la compatibilità con tutti i principali sistemi operativi oggi disponibili in commercio, un’assistenza clienti operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette, e una larghezza di banda illimitata. Alla luce delle sue caratteristiche, è una delle migliori VPN per rapporto qualità prezzo.

Più di 200 server VPN in 63 Paesi in tutto il mondo

L’attivazione di PrivateVPN consente di accedere a una lista di oltre 200 server VPN in numerose nazioni di tutto il mondo tra Europa, Nord America, Sud America, Africa, Asia e Oceania. All’appello risponde presente anche l’Italia, indispensabile per continuare a vedere i propri contenuti preferiti quando si è in vacanza o durante un soggiorno di lavoro all’estero.

Nel prossimo mese di febbraio, ad esempio, si potrà avere bisogno della VPN per seguire le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nell’eventualità di un viaggio di piacere o lavoro fuori dall’Italia. Il servizio di rete privata virtuale consente infatti di superare le restrizioni geografiche applicate in automatico sui contenuti streaming dai provider di rete nazionali.

Il piano annuale di PrivateVPN è in offerta limitata ancora per pochi giorni: grazie alla promozione in corso, si potrà usufruire del prezzo scontato di 2,08 euro al mese non per uno ma per ben tre anni, con in più una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

