PrivateVPN: 3 anni di VPN in offerta a 2,08€ al mese (85% di sconto)

C'è una nuova offerta in corso sul sito ufficiale di PrivateVPN: il piano di dodici mesi è in promo con 24 mesi extra a 2,08 euro al mese, per effetto di un maxi sconto dell'85%. La promozione è a tempo limitato, terminerà tra poco.

Ti segnaliamo questa promo perché PrivateVPN si è confermata nell'ultimo periodo come una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo. Al di là infatti dell'ottimo prezzo, è un servizio che offre un'esperienza streaming importante e soprattutto garantisce una privacy di assoluto livello.

36 mesi di PrivateVPN in offerta a 2,08 euro al mese

Sono diversi i principali punti di forza di PrivateVPN. Uno di questi è la ferrea politica no log seguita dall'azienda: ciò significa che i dati degli utenti restano sconosciuti sia alle società di terze parti sia allo stesso team di PrivateVPN.

Un'altra caratteristica distintiva è la possibilità di connettere in modo sicuro e privato fino a 10 dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento. Si tratta di una funzionalità ideale soprattutto per chi vive in famiglia e vuole estendere la protezione della VPN anche agli altri componenti.

Merita infine una menzione speciale l'impiego della crittografia AES-256, il livello più avanzato al mondo. Questo fa sì che i propri dati restino al sicuro in ogni occasione.

Grazie all'ultima promozione in corso, il piano annuale di PrivateVPN estende la propria copertura fino a 36 mesi, al prezzo di 2,08 euro al mese. L'offerta, che prevede un maxi sconto dell'85%, è a tempo limitato e include la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

