PrivateVPN: 3 anni di protezione digitale a soli 2,08€ al mese

PrivateVPN propone una delle offerte più vantaggiose del momento per chi cerca una navigazione sicura, veloce e senza restrizioni. Con un pagamento una tantum di 75 euro, ottieni 36 mesi di VPN completa, equivalente a soli 2,08€ al mese, con la tranquillità di una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

È la soluzione ideale per lavorare da remoto, accedere a contenuti streaming bloccati o proteggere la propria privacy su qualsiasi rete. Per approfittare della promo basta andare sul sito di PrivateVPN.

Cosa prevede il piano in offerta di PrivateVPN

Attivando l’abbonamento annuale, ottieni due anni extra, per un totale di tre anni di servizio a prezzo bloccato. Tutti i pacchetti PrivateVPN includono l’uso illimitato dell’app su fino a 10 dispositivi contemporaneamente, con banda illimitata, accesso ai server globali, supporto attivo 24 ore su 24, e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, Mac, Android, iOS, Linux, router e smart TV.

Chi lavora fuori casa o si connette spesso da spazi pubblici può contare su una protezione avanzata dei dati personali, grazie alla crittografia AES-256 con chiavi RSA a 2048 bit, la stessa impiegata in ambito militare. Con PrivateVPN puoi accedere in tutta tranquillità a documenti, email riservate, conti bancari e piattaforme di lavoro, anche da reti Wi-Fi non sicure.

E se ti trovi all’estero e vuoi vedere contenuti italiani, o viceversa, PrivateVPN ti permette di superare le restrizioni geografiche con un semplice clic. Funziona perfettamente con Netflix, Prime Video, BBC iPlayer, Hulu, DAZN e tante altre piattaforme, per un intrattenimento globale senza limiti.

PrivateVPN garantisce prestazioni fluide durante lo streaming in alta definizione o il download di file pesanti. Supporta il port forwarding e l’uso di torrent, ed è ottimizzata per Kodi, IPTV e piattaforme P2P, assicurando sempre velocità costante e connessione stabile.

Non serve essere esperti: l’app di PrivateVPN è pensata per essere installata in un minuto, senza configurazioni complesse. Una volta connesso, sei subito protetto, su qualsiasi dispositivo. Vai sul sito di PrivateVPN e inizia a proteggere la tua connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.