PrivateVPN: 3 anni di privacy a prezzo stracciato

PrivateVPN offre una combinazione potente di sicurezza, accessibilità e prestazioni elevate. Con 36 mesi a 2,08 € al mese e garanzia di rimborso entro 30 giorni, PrivateVPN offre una soluzione completa per chi cerca privacy, velocità e libertà online, senza compromessi. Che tu sia uno smart worker, un viaggiatore digitale, un amante dello streaming o un utente attento alla privacy, l'offerta di PrivateVPN è tra le più competitive sul mercato.

Cosa include l’offerta

Sottoscrivendo il piano da 12 mesi, ricevi 24 mesi extra gratuiti, per un totale di 3 anni di servizio a prezzo bloccato. Tutti i piani includono accesso completo alle app PrivateVPN per ogni dispositivo, larghezza di banda illimitata, connessioni simultanee su fino a 10 dispositivi e supporto clienti attivo 24/7.

Nel dettaglio

Piano mensile : 10,39 € al mese

Piano 3 mesi : 18,59 € ogni trimestre (6,20 €/mese)

Piano 36 mesi (12 + 24 GRATIS): 75,00 € una tantum (2,08 €/mese)

Tutti i piani includono 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Inizia senza rischi.

Smart working in sicurezza

Lavori da remoto in un coworking o in un bar? Attivando PrivateVPN proteggi il traffico dei tuoi dati personali da occhi indiscreti, grazie a una crittografia a 2048 bit con AES-256, la stessa usata in ambito militare. Puoi accedere in sicurezza ai tuoi file, email aziendali, piattaforme di gestione e servizi bancari senza rischi.

Sblocca contenuti ovunque ti trovi

PrivateVPN è perfetto anche per chi ama l’intrattenimento globale. Ad esempio, se sei in vacanza all’estero e vuoi guardare i tuoi programmi su Netflix Italia, basta connetterti a un server italiano e accedere come se fossi a casa. Funziona anche con piattaforme come Hulu, BBC iPlayer, DAZN e Prime Video, superando i blocchi geografici.

Velocità senza limiti anche per streaming e torrent

Uno dei punti forti di PrivateVPN è l’assenza totale di limiti di banda. Se scarichi spesso file di grandi dimensioni, o utilizzi piattaforme P2P, puoi farlo senza intoppi grazie al port forwarding e alla connessione stabile dei server. È anche una soluzione ottimale per chi utilizza Kodi o IPTV, assicurando sempre qualità HD e buffering assente.

Facile da usare, su qualsiasi dispositivo

PrivateVPN offre configurazione con un clic, senza dover gestire impostazioni complesse. Puoi installare l’app su Windows, macOS, iOS, Android, Linux, router e smart TV. In un minuto sei operativo. Per conoscere l'offerta completa di PrivateVPN