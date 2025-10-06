Private Internet Access: sicurezza su dispositivi illimitati a 1,99€ al mese

Gli utenti interessati a una VPN premium possono prendere in considerazione l'ultima offerta di Private Internet Access (PIA VPN), fornitore VPN che vanta oltre dieci anni di esperienza nel settore e un protocollo open source per la massima trasparenza possibile. La promozione in corso, valida per un periodo di tempo limitato, permette di attivare il piano di due anni al prezzo scontato di 1,99 euro al mese.

Tra i principali punti di forza di Private Internet Access, oltre al prezzo concorrenziale e ai già citati protocolli VPN open source, si annovera la possibilità di utilizzare un unico abbonamento su un numero illimitato di dispositivi, elemento questo che può tornare molto utile per chi vive in famiglia e vuole estendere la sicurezza e privacy online su tutti i device.

PIA VPN in offerta a 1,99 euro al mese

Ecco i principali motivi per cui scegliere PIA VPN. In primis, come già spiegato qui sopra, la possibilità di utilizzare il servizio su un numero illimitato di device con un singolo abbonamento. La sicurezza viene dunque estesa a tutti i propri device e quelli delle persone con cui si vive, spaziando dagli smartphone ai computer.

Un altro punto di forza di Private Internet Access è l'utilizzo di server di nuova generazione, dislocati in oltre 90 Paesi in tutto il mondo. Grazie a una rete di server così ampia, si ha l'opportunità di cambiare la propria posizione virtuale ovunque nel giro di pochi clic.

Il servizio di rete privata virtuale con sede negli Stati Uniti offre inoltre una trasparenza invidiabile per la concorrenza, grazie alla sua natura di VPN 100% open source. Tutti, addetti ai lavori e non, hanno la possibilità di esaminare il codice del protocollo VPN usato da Private Internet Access per realizzare il servizio.

