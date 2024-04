Private Internet Access, promo in scadenza: la VPN costa meno di 2€

Ancora poche ore per approfittare della promozione Private Internet Access, rinomato provider di servizi VPN. Abbonati online per ottenere subito uno sconto dell'83% sul piano biennale, ad appena 1,85 euro al mese e ben 4 mesi gratuiti offerti dalla piattaforma.

Cosa c'è da sapere su PIA

La sicurezza di Private Internet Access è praticamente infrangibile, grazie a una ferma politica no-log e un'ampia selezione di funzionalità privacy personalizzabili. Inoltre, il software del servizio è open source e include blocco di annunci, tracker e siti web dannosi.

Naturalmente, fa anche tutto quello che un servizio VPN deve fare: nascondere il tuo indirizzo IP, la tua posizione e la tua attività online. I server disponibili sono migliaia e localizzati in 91 Paesi, che ti permettono di accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti senza buffering o blocchi geografici.

Altre funzionalità sono blocco automatico, split tunneling, supporto torrenting e flessibilità nella regolazione delle impostazioni. A ciò si aggiunge l'assistenza clienti 24/7: un supporto tecnico sempre disponibile, disponibile sia via e-mail che via chat dal vivo, che ti aiuterà in caso di problemi.

Potrai usare Private Internet Access su qualsiasi dispositivo e sistema operativo - dallo smartphone al tablet, fino al PC e alla smart TV - e accedervi con un numero illimitato di device. Questa, dunque, è un'ottima occasione per proteggere la tua privacy in rete a tutto tondo: approfitta della promozione e risparmia l'82% sul piano biennale, con 4 mesi gratuiti.

Se non sei soddisfatto del servizio ricevuto, potrai sempre accedere alla garanzia di rimborso completa della durata di 30 giorni.

