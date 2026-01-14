Private Internet Access in offerta: 3 anni a 1,75 euro al mese

Il servizio di rete privata virtuale Private Internet Access ha prolungato la sua offerta di Natale anche in queste prime settimane del 2026: il piano di tre anni è disponibile a 1,75 euro al mese per effetto dell'85% di sconto, più quattro mesi extra in regalo. Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento si rinnova in automatico a 70 euro ogni 3 anni.

In qualsiasi momento, comunque, è possibile disdire il piano senza costi aggiuntivi. Inoltre, ciascun piano di Private Internet Access gode della garanzia di rimborso di 30 giorni: questo significa che se non si rimane soddisfatti del servizio è sempre possibile cambiare e richiedere quanto speso entro 1 mese dalla data di acquisto.

Con Private Internet Access si ottiene una protezione della privacy immediata, grazie all'attivazione del servizio di rete privata virtuale. A questo proposito, vi confermiamo che è una VPN no log, quindi si ha la certezza di usare una VPN che non conserva alcun log di utilizzo, indipendentemente da quella che è la propria attività sul web.

Private Internet Access permette anche di mantenere i propri dati protetti. In questo modo e-mail, informazioni bancarie sensibili, foto e video rimangono privati, sfruttando la crittografia messa a disposizione dal servizio per i suoi utenti che richiedono una maggiore sicurezza per i propri dati personali.

A tutto questo, poi, si aggiunge un accesso completo ai propri contenuti preferiti, superando senza difficoltà le limitazioni della larghezza di banda imposte in più di un'occasione dal gestore di servizi Internet. La larghezza di banda illimitata consente di usufruire di un'esperienza web senza limiti di sorta, né in campo streaming né in quello gaming.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Private Internet Access è valida per un periodo di tempo limitato: maggiori informazioni sono consultabili al link che segue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.