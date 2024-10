PrivadoVPN: streaming senza confini con uno sconto dell'82%

Nel mondo sempre più connesso e digitalizzato, la protezione della propria privacy online è fondamentale. PrivadoVPN si distingue come una delle soluzioni VPN più apprezzate nel 2024, offrendo sicurezza, velocità e accesso senza limiti a contenuti streaming, il tutto con uno sconto delll'82% e 3 mesi gratuiti sul piano biennale

Prezzo e offerte

PrivadoVPN offre piani altamente competitivi. L’abbonamento di 24 mesi è attualmente scontato dell’82%, al costo di soli €1.99 al mese, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Questo pacchetto include:

Dati illimitati

Server in 66 città

Fino a 10 connessioni simultanee

Zero log : nessun tracciamento della tua attività online

: nessun tracciamento della tua attività online Blocco per annunci pubblicitari

Controllo dei genitori Inoltre, ogni piano è coperto da una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo di testare il servizio senza rischi.

Supporto streaming e accesso globale

Uno dei punti di forza di PrivadoVPN è la sua capacità di aggirare le restrizioni geografiche, consentendo l'accesso a piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime e Disney+ da qualsiasi parte del mondo. I server sono ottimizzati per offrire velocità elevate e stabilità, rendendo il buffering un problema del passato.

Sicurezza avanzata

PrivadoVPN utilizza la crittografia AES a 256 bit, uno degli standard più sicuri al mondo, usato anche dal governo degli Stati Uniti per proteggere i dati classificati. Questo assicura che tutte le tue attività online siano completamente protette, anche su reti WiFi pubbliche.

Zero log policy : PrivadoVPN non registra né vende i tuoi dati a terzi.

: PrivadoVPN non registra né vende i tuoi dati a terzi. Protezione antimalware : difende da siti malevoli e software che potrebbero compromettere il tuo dispositivo.

: difende da siti malevoli e software che potrebbero compromettere il tuo dispositivo. Blocco annunci pubblicitari: previeni l'intrusione di pubblicità e tracce di monitoraggio con un semplice clicc

Dispositivi e piattaforme supportate

PrivadoVPN è disponibile su una vasta gamma di dispositivi e piattaforme, tra cui:

Windows, macOS, iOS, Android

Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV

Router Questa ampia compatibilità permette di proteggere tutti i tuoi dispositivi con una sola iscrizione.

Connessioni e dati illimitati

Con PrivadoVPN puoi connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con dati illimitati. Questo rende l’offerta particolarmente interessante per famiglie o utenti con molteplici dispositivi. Non importa se si tratta di smartphone, tablet, PC o smart TV, tutti possono navigare in sicurezza e anonimato. Per conoscere l'offerta completa do Privado VPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.