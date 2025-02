PrivadoVPN: risparmia fino al 90% e naviga senza limiti

Sei in viaggio all’estero e vuoi continuare a guardare i tuoi programmi preferiti? Senza una VPN, potresti ritrovarti con contenuti bloccati a causa delle restrizioni geografiche della tua piattaforma di streaming. Con PrivadoVPN, basta selezionare un server nel tuo Paese di origine per accedere senza problemi a film e serie TV, proprio come se fossi a casa. Inoltre, se ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche in hotel o aeroporti, la VPN protegge i tuoi dati personali da possibili minacce informatiche, garantendoti una navigazione sicura e privata.

PrivadoVPN si posiziona come una soluzione affidabile per chi cerca privacy e sicurezza online a prezzi competitivi. Grazie alle offerte attuali, gli utenti possono ottenere un servizio VPN illimitato con un investimento minimo, particolarmente vantaggioso per chi desidera una protezione a lungo termine.

Le offerte di PrivadoVPN Attualmente, PrivadoVPN propone tre piani principali: Piano Mensile: €10,99/mese con fatturazione mensile.

€10,99/mese con fatturazione mensile. Piano Annuale (12+3 mesi gratuiti): €1,33/mese, con un pagamento anticipato di €20,00 (risparmio dell’88%).

€1,33/mese, con un pagamento anticipato di €20,00 (risparmio dell’88%). Piano Biennale (24+3 mesi gratuiti): €1,11/mese, con un pagamento anticipato di €30,00 (risparmio del 90%). Entrambi i piani a lungo termine includono una garanzia di rimborso di 30 giorni e l’opzione di aggiungere un servizio antivirus per €1,99/mese. Perché scegliere privadoVPN Tra i vantaggi offerti da PrivadoVPN avrai: Connessioni sicure e crittografate per proteggere i dati personali.

per proteggere i dati personali. Accesso a contenuti geo-bloccati , utile per streaming e piattaforme non disponibili in alcuni Paesi.

, utile per streaming e piattaforme non disponibili in alcuni Paesi. Nessuna registrazione delle attività online , garantendo maggiore privacy.

, garantendo maggiore privacy. Ampia compatibilità con dispositivi: Windows, macOS, iOS, Android e router. Con un focus sulla privacy, la sicurezza e la possibilità di navigare senza restrizioni, PrivadoVPN può essere un’ottima scelta per utenti che desiderano protezione online e accesso a contenuti globali. Per conoscere l'offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.

