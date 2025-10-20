Nessun risultato. Prova con un altro termine.
PrivadoVPN è in sconto del 90%: ora puoi averla a soli 1,11€ al mese
PrivadoVPN, una delle migliori VPN online, è in sconto del 90%. Include anche un potente antivirus e un parental control.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 20 ott 2025
PrivadoVPN è considerata una delle VPN più efficaci e sicure che ci siano in commercio. Ciò è dovuto alle sue caratteristiche che garantiscono un servizio di livello altissimo per i suoi utenti, come la sede in Svizzera per la massima privacy, la crittografia militare e politica no-log.

E tra l'altro in questo momento è attiva un'offerta davvero interessante: sconto del 90% sul piano biennale e prezzo di 1,11€ al mese. Inoltre, ci sono tre mesi extra gratis per tutti i nuovi utenti. Ovviamente è presente la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include PrivadoVPN.

Tutti i vantaggi garantiti da PrivadoVPN

PrivadoVPN è una VPN tra le migliori sul mercato. In parte abbiamo già detto perché è considerata tale, ma le sue caratteristiche avanzate non sono finite qui. Questo servizio mette a disposizione oltre 200 server ubicati in 67 città. Sbloccare i siti esteri dall'Italia sarà semplice, e viceversa.

Inoltre, fornisce una protezione antivirus in tempo reale grazie alla funzionalità proprietaria inclusa: rileva in automatico le eventuali minacce e le blocca prima che facciano danni seri. Così, riesce a prevenire l'azione di ransomware, adware, spyware ecc.

Da menzionare anche il controllo genitori presente e la possibilità di estendere l'abbonamento fino a 10 dispositivi, utilizzabili anche in comtemporanea.

Ribadiamo la promozione in corso: sulsito di PrivadoVPN è disponibile uno sconto sul piano biennale del 90%, con prezzo di 1,11€ al mese e 3 mesi extra gratis.

