Privacy per sempre: Internxt lancia i suoi piani Cloud a vita con l’85% di sconto

Nel mondo iperconnesso di oggi, proteggere i propri dati non è più un optional. Internxt , propone un’occasione unica: piani a vita per Internxt Drive, VPN e Antivirus con uno .Un’unica soluzione completa per chi cerca cloud storage sicuro, connessione protetta e difesa antivirus, pensata per chi mette la privacy al primo posto.

Tre piani, una sicurezza definitiva Internxt ha creato tre pacchetti pensati per ogni esigenza, tutti con pagamento una tantum e garanzia di rimborso di 30 giorni: Essenziali – 1TB di spazio cloud, VPN ultraveloce e antivirus, a soli 135 € invece di 900 €.

Premium – 3TB di cloud, collaborazione, backup, con protezione estesa in più paesi, a 285 € (anziché 1900 €).

Definitivo – 5TB, funzionalità complete (Meet, Mail, Monitor), sicurezza multilivello e privacy totale, a 435 € (da 2900 €). Tutti i piani includono estrazione per vincere uno zaino Internxt x Swiss Peak, un tema gratuito per l'app web e supporto avanzato 24/7. Privacy senza compromessi: cosa rende Internxt diverso Crittografia a conoscenza zero : i tuoi file sono accessibili solo da te.

Open-source e verificato : il codice è pubblico su GitHub e controllato da Securitum.

Protezione post-quantistica : una sicurezza progettata per resistere al futuro.

GDPR compliant : nessun tracciamento, nessuna sorveglianza.

2FA, WebDav, CLI e Rclone: strumenti avanzati per chi vuole controllo e flessibilità. Cloud, VPN e antivirus in un’unica soluzione Internxt non è solo cloud storage. Con una VPN illimitata (con server in Francia, Germania, Polonia, Canada e Regno Unito), un antivirus avanzato, backup automatici, e file sharing protetto da password, hai tutto ciò che serve per una vita digitale protetta. Sei un freelance che lavora in mobilità? Con Internxt puoi salvare i tuoi file di lavoro su Internxt Drive e accedervi da qualsiasi parte del mondo, sapendo che sono criptati e al sicuro. Devi condividere una cartella con un cliente? Usa il link protetto da password e mantieni il controllo. Sei un nomade digitale che lavora spesso da hotel, coworking o aeroporti? La VPN illimitata di Internxt ti permette di navigare su reti pubbliche senza rischi, mantenendo private le tue attività online. Hai una famiglia e vuoi proteggere i dispositivi di tutti? Con l’antivirus incluso puoi difendere ogni device da malware e siti pericolosi, mentre con il backup automatico eviti di perdere foto, documenti o file importanti. E se sei uno studente o un content creator, hai la certezza che i tuoi materiali rimangano solo tuoi, grazie alla crittografia zero-knowledge e alla conformità GDPR. Zero abbonamenti. Zero sorprese. Solo privacy Acquistando oggi, accedi per sempre a tutti i vantaggi della piattaforma, senza rinnovi annuali. È la scelta ideale per privati, famiglie, professionisti e chiunque voglia uscire dal loop delle sottoscrizioni mensili. Per conoscere l'offerta completa di Internxt

