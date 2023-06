Privacy e sicurezza su PC: VPN e antivirus in un'unica offerta con Norton

Per massimizzare la sicurezza del proprio PC e, nello stesso tempo, per poter accedere ad Internet proteggendo la propria privacy è necessario scegliere il software giusto. Le minacce informatiche sono, infatti, sempre più pericolose e i tentativi di monitoraggio degli utenti diventano sempre più raffinati e quasi del tutto impercettibili. Per questo motivo, non è possibile scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità del software a cui affidare la propria sicurezza e la protezione dei propri dati.

Scegliere Norton e uno dei pacchetti Norton 360 è, in questo momento, la soluzione giusta per difendersi. Norton, infatti, propone un antivirus completo, in grado di garantire una protezione in tempo reale contro tutte le principali minacce del web, mettendo a disponibile, nello stesso tempo, una VPN illimitata, per massimizzare la privacy e azzerare qualsiasi forma di tracciamento durante l'accesso ad Internet.

L'offerta di Norton prevede uno sconto del 60%, con una spesa di 29,99 euro per un anno. Bastano 5 euro in più per estendere la protezione a 5 dispositivi (tra smartphone, tablet, PC e Mac) scegliendo il piano Norton 360 Deluxe. Per attivare subito una delle offerte in corso è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Norton.

Cosa include l'offerta di Norton che unisce privacy e sicurezza

Scegliendo Norton 360 è possibile contare su:

una protezione costante garantita dall' antivirus di Norton , in grado di rilevare le minacce in tempo reale

, in grado di rilevare le minacce in tempo reale la possibilità di accesso ad Internet nel rispetto della privacy con il servizio Secure VPN

10 GB in cloud per effettuare il backup dei dati più importanti presenti sul proprio PC

L'offerta di Norton prevede un costo di 29,99 euro per un anno, con uno sconto del 60%. Per proteggere anche altri dispositivi e non solo il PC, invece, è sufficiente aggiungere 5 euro in più, attivando il piano Deluxe al costo di 34,99 euro. Con questo piano, la protezione viene estesa a 5 dispositivi a scelta tra PC, Mac, smartphone e tablet.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.