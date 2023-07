Prime Day: MacBook Pro con M1 Pro al prezzo più basso di sempre (anche a rate)

Il MacBook Pro M1 Pro è il best buy del Prime Day 2023. D'altronde la mostruosa offerta di oggi non lascia spazio ad altri pensieri: 1.799 euro, a fronte di un prezzo di listino di 2.799 euro. Prima della giornata odierna, il prezzo più basso era stato 2.590 euro. C'è poco altro da aggiungere, se non confermare come si tratti di una promozione davvero al top. Se poi non rientri nel budget, ti farà piacere sapere che puoi usufruire delle 5 rate Amazon senza interessi da 359,80 euro al mese.

MacBook Pro con M1 Pro in sconto clamoroso al Prime Day

Le prestazioni del processore M1 Pro fanno compiere al MacBook Pro un salto in avanti generazionale sorprendente. Non solo a livello CPU, ma anche dal punto di vista della GPU e del machine learning.

Se il processore fino a 10 core offre performance superiori fino al 100% rispetto alla generazione precedente, la grafica è quattro volte più veloce nei giochi e nelle app più pesanti. A tutto questo si aggiunge il Neural Engine 16-core, con un apprendimento automatico fino a 5 volte più rapido.

Un'ultima chicca? L'autonomia. La batteria montata sul MacBook Pro con a bordo il processore M1 Pro è in grado di durare fino a 21 ore, offrendoti così un'autonomia per oltre due giorni di lavoro.

Il MacBook protagonista della super offerta del Prime Day vanta 16GB di memoria unificata e un SSD ultraveloce da 1TB. Cogli al volo l'eccezionale promo di oggi per assicurarti il MacBook Pro con M1 Pro al prezzo più basso di sempre.

