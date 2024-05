Lenovo Ideapad 3 è un notebook eccezionale per studio e lavoro: OTTIMA PROMO

Lenovo è un'azienda con una lunga tradizione nel settore informatico e oggi, su Amazon, il suo Ideapad 3 viene messo in sconto del 19% per poi essere venduto al costo totale e finale d'acquisto di 649€.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook progettato per offrire un'esperienza di utilizzo impeccabile, con un focus particolare sulla leggerezza e sulla portabilità. Con un peso di soli 1,62 kg e uno spessore di soli 17,9 mm, questo laptop si distingue per il suo design elegante e sottile, che lo rende ideale per l'utilizzo in qualsiasi contesto, sia che tu sia in viaggio o a casa.

Grazie al suo schermo da 15" in Full HD, l'IdeaPad Slim 3 offre un'esperienza multimediale coinvolgente e nitida, completata dalla tecnologia Dolby Audio, che garantisce un suono chiaro e avvolgente per film, musica e altro ancora.

La batteria più capiente e la tecnologia RapidCharge permettono di non fermarsi mai, offrendo fino a due ore di autonomia con soli 15 minuti di ricarica, consentendoti di lavorare o divertirti senza interruzioni.

Per quanto riguarda la sicurezza e la comodità, l'IdeaPad Slim 3 è dotato di un lettore di impronte digitali 2-in-1 integrato nel pulsante di accensione, che ti consente di sbloccare il dispositivo in modo rapido e sicuro. Inoltre, la webcam incorporata è dotata di un otturatore a tutela della privacy, che ti offre tranquillità quando non la stai utilizzando, garantendo la massima sicurezza dei tuoi dati personali. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 unisce prestazioni affidabili, design elegante e funzionalità avanzate in un pacchetto compatto e versatile.

