Prima polizza auto: comodità e risparmio a partire da 131€

Prima Assicurazioni è un’ottima soluzione, semplice, economica e flessibile se stai cercando una polizza auto con pagamento mensile. Oltre ai prezzi convenienti puoi infatti dilazionare l’assicurazione in 12 rate mensili, senza costi aggiuntivi e senza il bisogno di richiedere un finanziamento. Puoi richiedere un preventivo completamente online.

Affidati a Prima Assicurazione per comodità e risparmio

Prima Assicurazioni ti offre la possibilità di pagare la polizza auto a rate mensili, senza costi aggiuntivi, permettendo una gestione finanziaria più agevole senza impattare sul budget mensile.

Per richiedere il preventivo devi eseguire pochi e semplici passaggi: per prima cosa visita il sito ufficiale di Prima Assicurazioni e accedi alla sezione per il calcolo del preventivo. Qui dovrai inserire la targa del veicolo e cliccare sul tasto "Calcola Preventivo". Successivamente, ti sarà richiesto di inserire la data di nascita del proprietario del veicolo; vai avanti cliccando su "Procedi".

Prosegui compilando le informazioni aggiuntive richieste, come professione, stato civile, anno di ottenimento della patente, indirizzo di residenza, email e numero di telefono. Concludi accettando l'Informativa sulla Privacy e premi su "Mostrami il prezzo" per visualizzare il preventivo.

In pochi secondi avrai una stima precisa del costo della tua assicurazione. Con prezzi di partenza da soli 131 euro, Prima è una delle soluzioni più competitive sul mercato, offrendoti anche la possibilità di personalizzare la polizza con diverse garanzie accessorie, rendendola adatta alle tue esigenze. Oltre alla flessibilità di pagamento, è possibile sospendere l’assicurazione temporaneamente, magari se per un periodo non si utilizza l’auto, opzione utile in determinate circostanze.

Per scoprire tutti i vantaggi e per ottenere un preventivo gratuito e senza impegno, visita il sito e compila il form. Anche se hai già un’assicurazione procedi comunque con la richiesta. Potresti scoprire una soluzione più conveniente senza dover rinunciare alla qualità del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.