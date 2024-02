Prima Assicurazioni: polizze auto a partire da 131 €

Prima Assicurazioni offre polizze auto innovative e convenienti. Nata nel 2014 e con un sito web lanciato l'anno successivo, Prima ha rapidamente scalato le vette del mercato insuretech italiano, diventando sinonimo di affidabilità e flessibilità. Quello che più soprende è la facilità con cui si richiede un preventivo e le tariffe competitive.

I vantaggi dei prodotti assicurativi di Prima

Prima offre un'ampia gamma di polizze assicurative, da quelle auto e moto a polizze per la casa e la famiglia, tutte personalizzabili per adattarsi perfettamente alle tue esigenze. La tecnologia è il cuore pulsante di Prima, con un'app dedicata che rende la gestione delle tue polizze un gioco da ragazzi, permettendoti di accedere a servizi utili come l'invio del soccorso immediato in caso di incidente.

Uno degli aspetti più apprezzati di Prima è la possibilità di suddividere il costo della propria polizza in 12 rate mensili e di sospendere la copertura nei mesi in cui il veicolo resta in garage. Una vera e propria comodità in termini di gestione e risparmio. E se pensi di assicurare un altro veicolo o di presentare un amico, ricevi degli sconti vantaggiosi al momento del rinnovo.

Come richiedere un preventivo? Basta collegarsi sul sito ufficiale cliccando sul pulsante qui sotto, e in meno di un minuto, inserendo pochi dati essenziali, avrai una stima precisa del costo della tua polizza, permettendoti di prendere una decisione informata. Le polizze auto partono da soli 131 €.

Con queste caratteristiche Prima è il nuovo modo di intendere le polizze assicurative. Flessibilità, convenienza e innovazione sono al centro del suo modo di fare. Visita il sito e richiedi il preventivo gratuito.

