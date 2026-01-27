Prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere: ecco l'offerta di Engie

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, con condizioni molto vantaggiose. In questo modo è possibile ridurre da subito le bollette e, nello stesso tempo, proteggersi dai rincari del mercato all'ingrosso.

L'offerta da scegliere è Energia PuntoFisso 24 Mesi e blocca il costo dell'energia a 0,0959 €/kWh per la luce e 0,3458 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese per ogni fornitura.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Engie. Le promozioni possono essere attivate avendo a disposizione i dati dell'intestatario della fornitura e il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas, riportati nelle bollette inviate dall'attuale fornitore).

I dettagli dell'offerta di Engie

Con Energia PuntoFisso 24 Mesi di Engie è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

0,0959 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

per la luce, con un costo di commercializzazione di 0,3458 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Queste condizioni sono fisse e bloccate per 24 mesi. Chi sceglie quest'offerta può contare su una protezione dai rincari nel lungo periodo, sfruttando anche costi ridotti per l'energia in modo da alleggerire al massimo le bollette per un lungo periodo di tempo.

L'offerta di Engie è disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Le condizioni descritte, infatti, sono valide per nuove attivazioni entro il 29 gennaio. L'attivazione è sempre gratuita e non ci sono vincoli.

Per completare la sottoscrizione dell'offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario del contratto oltre al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Servono anche le coordinate bancarie per la domiciliazione.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.