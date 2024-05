Prezzi accessibili con TopHost: piani a partire da 5,99€/anno

Prezzi accessibili e servizi eccellenti con TopHost, provider che aiuta concretamente tutti coloro che vogliono avviare un sito web senza spendere una fortuna. A 5,99€ all'anno, TopHost offre un piano base che include tutto il necessario per mettere online il tuo dominio. Tutto questo grazie alla special promo che prevede vantaggi come backup automatico e protezione avanzata contro malware e virus. Non lasciarti sfuggire l'offerta, attivala ora e dai vita al tuo progetto web.

TopHost: prezzi accessibili per servizi di qualità

TopHost si distingue nel mercato del web hosting per i suoi servizi eccezionali a costi competitivi. Dal 2004, l'azienda offre soluzioni economiche di qualità. Una volta scelta la promozione giusta per te, potrai realizzare il sito web in poco tempo. I piani disponibili includono hosting veloce, registrazione del dominio per la protezione del brand, e supporto per WordPress, Joomla, Prestashop, tra gli altri. TopHost propone quattro piani:

Topname a 5,99€ all'anno ;

; Topweb a 10,99€ all'anno ;

; Topweb Plus a 17,99€ all'anno ;

; Topweb Ultra a 49,99€ all'anno.

Il piano Topname è ottimo se devi soltanto registrare un dominio con traffico illimitato. Offre anche 1 GB di hosting. Topweb è perfetto per i siti amatoriali con 20 GB SSD di hosting e ulteriori risorse. Topweb Plus e Topweb Ultra posseggono più capacità e servizi, adatti per i professionisti del settore e-commerce.

Non ti resta che scegliere TopHost se vuoi un servizio affidabile, efficiente e soprattutto a prezzi accessibili. Diversi piani progettati per ogni tipo di esigenza, da scegliere in base alle tue necessità. La è qualità garantita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.