Prexta offre 3 soluzioni diverse per un prestito personale online fino a 75.000 euro

Prexta è una nota società finanziaria appartenente al gruppo Banca Mediolanum. Da anni specializzata nel settore dei prestiti personali, offre fino a tre diverse soluzioni: Prexta One, Prexta Top, Prexta Compact.

Rispetto alle altre società finanziarie si distingue per la semplicità nel richiedere (e ottenere) un prestito, il tasso fisso e la trasparenza del servizio. Puoi richiedere un preventivo gratuito senza impegno collegandoti a questa pagina del sito Prexta e compilando il modulo dedicato.

Le 3 soluzioni di prestito personale online offerte da Prexta

La prima tipologia di prestito personale Prexta si chiama Prexta One ed è la scelta ideale per tutti i prestiti personali e familiari. Presenta non solo un tasso fisso a rate costanti, ma anche la possibilità di restituire la somma richiesta da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi. L'importo massimo richiedibile è pari a 30.000 euro (quello minimo 3.000 euro).

Prexta Top è la soluzione pensata da Prexta per privati e liberi professionisti che necessitano di una liquidità importante nell'immediato. Anche in questo caso la durata del finanziamento va da un minimo di 12 mesi a un massimo di 120 mesi, mantenendo il tasso fisso. A cambiare è invece l'importo finanziabile, che arriva fino a 75.000 euro (mentre l'importo minimo è di 30.000 euro).

L'ultima proposta è Prexta Compact. Si tratta di un prestito personale online per consolidare i propri debiti attraverso un'unica comoda rata mensile, con un piano di rientro fino a 240 mesi e un importo che va dai 3.000 euro ai 75.000 euro.

Qualunque sia la soluzione scelta, per presentare la richiesta è sufficiente compilare il modulo disponibile su questa pagina del sito prexta.it.

