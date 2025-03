Previeni violazioni di dati con Surfshark Alert, in sconto dell'85%

Le e-mail spam che affollano la tua casella di posta potrebbero essere più di un semplice fastidio. Spesso rappresentano un segnale d'allarme che i tuoi dati personali potrebbero essere finiti nelle mani sbagliate.

Navigando online, può capitare di cedere involontariamente informazioni sensibili, esponendosi al rischio di furti di dati e attacchi malware. Per prevenire queste minacce, una soluzione efficace è Surfshark Alert, un potente strumento di monitoraggio che ti avvisa immediatamente in caso di violazione dei tuoi dati personali.

In questo momento puoi avere questo tool al prezzo di 2,69€ al mese, grazie allo sconto dell'85% ora attivo, con anche tre mesi extra gratis.

Tutti i vantaggi di Surfshark Alert per la protezione dei dati personali

Surfshark Alert fa parte del pacchetto completo di cybersecurity Surfshark One, che include anche una VPN pluripremiata, protezione antivirus e strumenti avanzati per la privacy online. Grazie alla promozione attuale, puoi ottenere tutto questo a soli 2,69 euro al mese per i primi due anni, con un risparmio dell'85% rispetto al prezzo di listino, oltre a tre mesi extra gratuiti.

Il servizio di monitoraggio di Surfshark Alert copre diversi aspetti della tua sicurezza digitale:

Account e-mail : ricevi notifiche istantanee se i tuoi indirizzi e-mail risultano esposti a causa di una violazione dei dati;

: ricevi notifiche istantanee se i tuoi indirizzi e-mail risultano esposti a causa di una violazione dei dati; Carte di credito : vieni avvisato subito se i tuoi dati finanziari compaiono in reti sospette o sul dark web ;

: vieni avvisato subito se i tuoi dati finanziari compaiono in reti sospette o sul ; Documenti d'identità: monitora la presenza online dei tuoi documenti in oltre 90 Paesi, aiutandoti a scoprire eventuali fughe di dati legate alla tua identità.

Grazie alla combinazione di Surfshark Alert e degli altri strumenti inclusi in Surfshark One, puoi ottenere una protezione completa per i tuoi dispositivi e la tua privacy. Oltre a monitorare le violazioni dei dati, la suite offre una navigazione anonima, blocca i tracciamenti online e difende i tuoi dispositivi dalle minacce informatiche.

Per maggiori dettagli sull'offerta e per iniziare a proteggere i tuoi dati con Surfshark Alert, visita il sito ufficiale di Surfshark e approfitta dello sconto dell'85%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.