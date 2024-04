Prestito personale Prexta: ecco come ottenere un buono e-commerce da 100€

Se sei alla ricerca di un prestito personale, ti segnaliamo la promozione in corso su Prexta.it, il sito ufficiale della società appartenente al Gruppo Mediolanum specializzata nell'erogazione di finanziamenti a cittadini privati. Fino al 30 aprile, richiedendo un prestito Prexta Compact, è possibile ottenere un buono e-commerce del valore di 100 euro.

Prexta Compact è una delle tre soluzioni di prestito personale online della società di intermediazione finanziaria Prexta. A differenza delle altre due, si rivolge nello specifico alle persone che desiderano consolidare i propri debiti ottenendo un prestito semplice e conveniente.

Come ottenere un buono e-commerce del valore di 100 euro con Prexta Compact

Per ottenere un buono da 100 euro valido su Amazon.it occorre richiedere un prestito Prexta Compact di almeno 10.000 euro entro il prossimo 30 aprile. La ricezione e l'erogazione del prestito è prevista entro il 31 maggio.

Prexta Compact è la tipologia di prestito personale online studiata da Prexta per gestire e consolidare i propri debiti in modo più sereno. Questo è dovuto in primis alla libertà finanziaria concessa, con la possibilità di scegliere un finanziamento d'importo compreso tra 3.000 e 75.000 euro.

Un altro punto di vantaggio è la personalizzazione del prestito, con rimborsi comodi da 24 a 120 mesi. In più è possibile richiedere una liquidità extra, in modo da poter contare su una determinata somma di denaro subito disponibile per ogni evenienza.

Puoi richiedere il finanziamento Prexta Compact compilando il modulo presente su questa pagina. Una volta riempiti i campi richiesti, aggiungi un segno di spunta accanto alla voce dell'informativa della privacy e premi sul sul pulsante Invia per inoltrare la domanda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.