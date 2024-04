Prestito personale online: ecco le 3 soluzioni di Prexta

Che sia per una necessità urgente o per realizzare un proprio progetto, il prestito personale online rappresenta una soluzione ideale. Nella maggior parte dei casi, infatti, la procedura per richiedere un finanziamento dura solo pochi minuti, le rate del prestito sono trasparenti e la risposta è di fatto immediata.

In Italia una delle società di riferimento per l'erogazione di prestiti personali è Prexta, azienda appartenente al gruppo bancario Mediolanum. Rispetto all'agguerrita concorrenza, riesce a distinguersi per le varie formule messe a disposizione, in modo da proporre l'offerta più adatta alle esigenze di ciascuno.

Le 3 formule di prestito personale online di Prexta

Prexta One, Prexta Top, Prexta Compact: queste, in estrema sintesi, le formule di prestito pensate da Prexta per accontentare la più ampia platea di persone possibile.

Prima di descrivere ciascuna di essere, ecco la loro definizione in 6 parole (o meno):

Prexta One: il prestito per ogni progetto

Prexta Top: il prestito per chi vuole di più più

Prexta Compact: il prestito tutto in uno

Iniziamo appunto da Prexta One, ideale per i propri progetti personali e familiari. Si tratta di un prestito a tasso fisso, attraverso cui è possibile finanziare dai 3.000 ai 30.000 euro dai 12 ai 120 mesi.

C'è poi Prexta Top, con cui è possibile realizzare i propri sogni più grandi. Rspetto alla formula One, gli importi finanziabili aumentano a 30.000 euro per l'importo minimo e 75.000 euro per l'importo massimo (anche in questo caso c'è il tasso fisso).

In ultimo Prexta Compact, il prestito personale pensato per consolidare i propri debito, con un importo minimo di 3.000 euro e uno massimo di 75.000 euro. In questo caso la durata del finanziamento va dai 24 ai 120 mesi.

Puoi richiedere un preventivo gratuito e senza impegno semplicemente avendo a portata di mano la carta d'identità, il codice fiscale e il cedolino dello stipendio o pensione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.