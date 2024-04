Prestito in 120 rate: la scelta più conveniente ora è Prexta

Per richiedere un prestito da restituire in 120 rate è possibile affidarsi a Prexta, vero e proprio punto di riferimento per tutti i consumatori italiani alla ricerca di un modo semplice per accedere al credito.

Scegliendo Prexta, infatti, è possibile ottenere un prestito personale scegliendo tra tre diverse opzioni: Prexta One per ottenere piccoli importi, Prexta Top per ottenere importi più consistenti e Prexta Compact, la soluzione riservata a chi ha già un prestito in corso.

Per scoprire le opzioni messe a disposizione dall'istituto e inviare la richiesta di prestito è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Prexta, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Prexta: tre opzioni per un prestito in 120 rate

Con Prexta, quindi, è possibile scegliere l'opzione più vantaggiosa in base alle proprie necessità. Prexta One è il servizio pensato per ottenere piccoli prestiti, con la possibilità di richiedere fino a 30.000 euro. Per importi più elevati, invece, c'è Prexta Top, che consente di ottenere fino a 75.000 euro.

Entrambi i prestiti permettono di scegliere tra varie opzioni per quanto riguarda la durata del piano di rimborso, con la possibilità di estendere il piano fino a 120 mesi. C'è poi anche la possibilità di aggiungere una copertura assicurativa che consente di tutelarsi contro qualsiasi rischio.

Il terzo tipo di prestiti è ugualmente molto interessante: chi ha già un prestito in corso, infatti, può rivolgersi a Prexta Compact, per il consolidamento dei debiti e l'accesso a nuova liquidità. Anche questa soluzione consente di estendere il piano di rimborso fino a 120 mesi.

Per richiedere un prestito con Prexta è possibile seguire il link riportato qui di sotto, inserire i dati e andare poi a verificare quella che è la condizione più adatta alle proprie necessità per l'accesso a un prestito.

