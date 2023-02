Presentati con un portfolio professionale: 3 consigli per crearlo

Per essere un professionista di successo, non solo devi possedere le giuste capacità, ma devi anche essere in grado di dimostrarle. Non sottovalutare l'importanza di un portfolio ben costruito: potrebbe essere la chiave che ti aprirà le porte della tua carriera dei sogni. Hai bisogno di qualche consiglio? Eccone tre, elaborati dal team di pCloud, per aiutarti a presentare il tuo portfolio in maniera ancora più professionale e accattivante.

1. Crea il tuo marchio professionale

Per eccellere nel proprio campo di competenza, è importante sapersi distinguere dalla concorrenza. La costruzione di un marchio personale è un fattore decisivo per distinguersi e rendersi memorabile a potenziali clienti o datori di lavoro, il cui desiderio non è soltanto quello di conoscere il lavoro svolto ma anche di comprendere la tua personalità e professionalità.

Il primo passo per creare un marchio personale è definirlo: progetta un logo rappresentativo, seleziona un URL adeguato e in linea con l'immagine di te che vuoi presentare, includi una breve biografia, evidenzia il tuo lavoro più significativo e descrivi i progetti che hanno avuto un impatto maggiore sulla tua formazione professionale.

2. Seleziona una piattaforma adeguata

Per presentare il tuo lavoro al meglio. è importante affidarsi a una piattaforma che sia adeguata. Per i grafici, ne esistono diverse specifiche, mentre copywriter e blogger possono optare per un semplice sito WordPress. I progettisti UI/UX, tuttavia, potrebbero aver bisogno di un sito web personalizzato.

Un'opzione interessante è offerta da pCloud, che può essere sfruttato per condividere il proprio portfolio professionale tramite la "cartella pubblica". Di cosa si tratta? In poche parole, permette di ospitare un sito web HTML statico, oltre che di incorporare immagini e creare link diretti ai contenuti. Insomma, perfetto per chi ha bisogno di uno spazio tutto suo dove presentare al meglio il proprio percorso professionale e al tempo stesso archiviare al sicuro immagini, video e file di qualsiasi genere.

Questa funzionalità è disponibile solamente per gli utenti Premium. Per maggiori informazioni sui piani disponibili, che partono da 199 euro per 500 GB di spazio cloud senza abbonamento o costi nascosti, puoi visitare la pagina ufficiale di pCloud a questo link.

3. Sii selettivo

Per ottenere il massimo impatto sul tuo pubblico target, è importante essere selettivi riguardo a ciò che viene mostrato nel tuo portfolio. Invece di presentare ogni singolo progetto su cui hai lavorato, scegli solo una selezione di lavori che meglio rappresentino le tue capacità e abilità. Una buona prassi consiste nel limitare la selezione ai progetti più recenti, non più vecchi di 2 o 3 anni. Mantieni un tono conciso ed essenziale, in modo da permettere ai tuoi potenziali clienti di valutare facilmente le tue capacità e le tue realizzazioni.

