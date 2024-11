Presa smart per una casa sempre più intelligente: 41% di sconto

TP-Link è un brand che propone sempre diversi dispositivi per la casa e per la domotica e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto super del 41% sulla sua presa smart che viene venduta a 9,49€.

Presa smart al 41% di sconto: è maxi offerta!

La presa smart TP-Link Tapo P105 è la soluzione perfetta per chi desidera una casa più connessa e intelligente. Grazie al suo design compatto e al supporto Wi-Fi a 2.4GHz, questa mini presa consente di controllare accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento, direttamente dal tuo smartphone.

Con l'App Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, puoi gestire la presa in modo pratico e veloce da remoto, senza bisogno di un hub aggiuntivo. Basta un tocco per accendere o spegnere i tuoi apparecchi, ovunque ti trovi. Inoltre, la funzione di programmazione ti permette di organizzare routine giornaliere, automatizzando le operazioni domestiche in pochi semplici passaggi.

Grazie al timer integrato, puoi creare countdown per accendere o spegnere gli elettrodomestici in modo automatico, perfetto per situazioni ricorrenti come lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini. Il controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant rende l’uso ancora più intuitivo: basta un comando per gestire la presa senza muovere un dito.

Per una maggiore sicurezza, la modalità assenza simula la tua presenza in casa accendendo e spegnendo elettrodomestici come TV, radio o lampade a intervalli casuali. Questo dissuade i malintenzionati e protegge la tua abitazione quando non sei a casa.

