Presa smart: funziona con Alexa e Google Home a 9€ su Amazon

TP-Link è un'azienda leader nella produzione di dispositivi per la casa a prezzi modici e oggi, su Amazon, in occasione del Black Friday 2024, viene applicato uno sconto del 41% sulla sua presa smart che viene venduta a soli 9,49€.

Presa smart TP-Link a 9€ su Amazon

La TP-Link Tapo P105 è la soluzione ideale per rendere la tua casa più intelligente e funzionale. Questa presa smart dal design compatto si collega alla rete Wi-Fi a 2.4GHz, permettendoti di gestire l’accensione e lo spegnimento dei tuoi elettrodomestici in modo pratico e senza ingombri.

Con il controllo da remoto tramite l’app Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, puoi monitorare e controllare la presa ovunque ti trovi, senza bisogno di hub aggiuntivi. Organizzare la tua giornata non è mai stato così facile: grazie alla funzione di programmazione, puoi creare routine personalizzate per accendere e spegnere i tuoi apparecchi a orari prestabiliti.

La funzionalità Timer consente di impostare countdown per lo spegnimento automatico, ottimizzando azioni quotidiane come spegnere la lampada nella camera dei bambini. Inoltre, il controllo vocale, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, ti permette di gestire la presa con semplici comandi vocali, per un’esperienza ancora più intuitiva.

Per una maggiore sicurezza, la modalità assenza simula la tua presenza in casa, accendendo e spegnendo dispositivi come TV, radio e lampade a orari casuali, scoraggiando eventuali intrusioni. La TP-Link Tapo P105 è la combinazione perfetta di praticità, controllo e sicurezza, rendendo la tua casa non solo più connessa, ma anche più efficiente.

