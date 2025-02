Preparati al test IELTS online risparmiando fino al 15%

Il British Council English offre un corso per preparare il test IELTS online nel migliore dei modi. Tra i suoi vantaggi si annoverano il miglioramento complessivo delle competenze riguardanti il test per tutte le sezioni: ascolto (listening), lettura (reading) e speaking (conversazione).

Sui tre pacchetti disponibili (Express, Lite e Intensive), in questi giorni è possibile ottenere uno sconto fino al 15%. Lo sconto massimo è per il corso Intensive, quello più completo e in grado di offrire la migliore preparazione personalizzata possibile: l'accesso per 3 mesi è in offerta a 612 euro invece di 720 euro. In alternativa è disponibile il pacchetto Lite al prezzo scontato di 275 euro anziché 306 euro, l'opzione migliore per prepararsi all'esame e fare pratica su determinati argomenti. Infine c'è Express, il piano pensato per ottenere consigli e strategie utili su come passare il test, disponibile a 139 euro.

Preparazione al test IELTS online con British Council English

La scelta di ricorrere al corso di preparazione del British Council English presenta diversi vantaggi, uno su tutti il fatto che si tratta del co-creatore del test IELTS. Gli altri due punti di forza di questa soluzione sono i prezzi flessibili e le lezioni dal vivo, in gruppo o private.

Grazie a questo corso gli studenti possono prepararsi per il test IELTS Academic o General training, nonché al tempo stesso approfondire la conoscenza del test scoprendo i diversi tipi di domande e il formato dell'esame. Durante l'accesso di tre mesi a ciascun pacchetto sarà poi possibile sviluppare strategie utili per completare con successo il test e ottenere suggerimenti volti a migliorare la preparazione.

Infine, la piattaforma del British Council English consente di stabilire un programma personalizzato, oltre che l'insegnante, i temi su cui ci si vuole concentrare e il tipo di lezioni. Maggiori informazioni sui prezzi e lo sconto fino al 15% sono consultabili sul sito ufficiale.

