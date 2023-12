Preparati al test IELTS al meglio: 30% di sconto dagli esperti di British Council

Il British Council, ente britannico per la promozione delle relazioni culturali, offre sui corsi online per la preparazione del test IELTS fino al 30% di sconto. Le lezioni sono disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette, con la possibilità di studiare in classi private e accedere a lezioni di gruppo in diretta. Ecco il link all'offerta.

Tra le altre cose, il British Council è lo stesso ente che promuove il test IELTS (acronimo di International English Language Testing System), il diploma per chi vuole studiare o lavorare nel Regno Unito o in un Paese di lingua inglese. Oltre a essere che in UK, è riconosciuto anche in Australia, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Irlanda.

Fino al 30% di sconto sui corsi online del British Council per preparare il test IELTS

Lite e Intensive sono i due piani scontati del 30% fino al termine della promo online del British Council. Lite è in offerta a 225 euro invece di 322 euro e propone 20 crediti da usare per lezioni di gruppo e/o private della durata rispettivamente di 55 e 25 minuti: è la migliore scelta per un apprendimento mirato e per esercitarsi prima del test.

Il piano Intensive è in promo a 530 euro anziché 757 euro, con 50 crediti per lezioni di gruppo e/o private. In definitiva, è il corso più completo per una preparazione completamente personalizzata.

Cogli al volo l'opportunità concessa dal British Council per risparmiare fino a 227 euro sul costo del piano più completo e preparare al meglio il test IELTS.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.