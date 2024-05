Prepagata con bonus: apri il conto HYPE Next

Ormai il cambio di passo nel settore bancario è sotto gli occhi di tutti. I vecchi conti corrente, poco pratici e anche costosi da mantenere, stanno lasciando posto alle soluzioni digitali, che sono molto più convenienti e funzionali. Oggi vogliamo parlarti di HYPE Next. Questo conto offre una prepagata con bonus per tutti i nuovi clienti.

Smart, praticamente privo di costi e da gestire direttamente dallo smartphone. Se ti registri in questo periodo, e inserisci il codice promo CIAOHYPER, ti vengono regalati 20 euro SUBITO. Il canone è ridicolo: 2,99 euro al mese. In compenso, avrai tutto ciò che ti occorre per gestire il tuo denaro con pochi clic. Inoltre, riceverai notifiche in tempo reale direttamente sull’app multi-dispositivo.

Prepagata con bonus: Ecco perché scegliere HYPE Next

Con il conto HYPE, potrai inviare bonifici gratuitamente, compresi quelli istantanei che altre banche fanno pagare. Non è tutto: ci sono molti altri vantaggi a portata di mano non appena apri questo conto rivoluzionario e innovativo. Dei 20 euro in regalo ti abbiamo già detto, del canone di tenuta conto a 2,99 euro al mese pure. Ecco cosa altro otterrai:

carta di debito Visa per acquistare nei negozi di tutto il mondo e online;

per acquistare nei negozi di tutto il mondo e online; prelievi gratuiti da qualsiasi ATM;

da qualsiasi ATM; ricarica istantanea di altre carte gratis, senza limiti;

polizza su acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica.

Dall’app vedrai tutto quello che succede sul tuo conto e gestirai la carta di debito. Potrai consultare le spese, i risparmi e i pagamenti in qualsiasi momento. Le notifiche in tempo reale ti terranno aggiornato su ogni movimento. E se non fosse abbastanza, puoi condividere l’IBAN e far accreditare il tuo stipendio direttamente sul tuo conto HYPE. La prepagata con bonus è la ciliegina sulla torta.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi