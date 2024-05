Prenotazione volo: con Surfshark risparmi due volte

Stai già pensando al tuo prossimo viaggio da organizzare. Da dove iniziare? Comincia da una VPN se vuoi risparmiare sulla prenotazione volo, pacchetti vacanze e hotel. Anzi, se scegli come provider Surfshark, risparmierai addirittura due volte. Questo perché il suo servizio VPN è attualmente scontato dell’86%. Se sottoscrivi l’abbonamento di 2 anni, pagherai soltanto 2,19 euro al mese e otterrai anche 3 mesi extra di servizio gratuiti. Inoltre, tanto per non far mancare nulla, Surfshark ti concede la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Viaggia a basso costo cambiando geolocalizzazione per la prenotazione volo

Cosa altro fa per te Surfshark VPN? Innanzitutto, ti protegge quando usi le reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, cambia la tua geolocalizzazione per poter accedere alle offerte più vantaggiose che in Italia non avrai mai. Il risultato è che risparmierai sulle spese di viaggio senza fare nulla di che.

I vantaggi di usare Surfshark VPN non sono soltanto questi. La tua navigazione sarà protetta da crittografia avanzata, permettendoti di mantenere le tue informazioni sensibili al sicuro. Potrai anche godere di accesso illimitato a contenuti senza restrizioni geografiche e mantenere la tua privacy online intatta, evitando che i cookie influenzino i prezzi visualizzati.

Beneficiare di queste opportunità significa risparmiare davvero quando pianifichi la tua vacanza. Un ulteriore consiglio è di utilizzare Surfshark VPN su diversi dispositivi, accedendo ai siti di prenotazione sia da smartphone che da PC. Spesso i prezzi variano a seconda del dispositivo utilizzato.

Se vuoi una prenotazione volo all’insegna del risparmio, questo è il momento ideale per abbonarti a Surfshark. Con l’offerta biennale a 2,19 euro al mese, riceverai anche 3 mesi gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Così potrai testare il servizio senza rischi e renderti conto di quanto risparmierai sui tuoi prossimi viaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.