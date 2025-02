Prenota le vacanze per l'estate 2025 con le offerte di Lastminute.com

Se intendi risparmiare sulle prossime vacanze dell'estate 2025, devi sapere che questo rappresentata il periodo ideale per prenotare: muoversi con largo anticipo, infatti, è il modo migliore per ottenere prezzi più vantaggiosi, rispetto a quelli che ti verrebbero proposti ad un paio di mesi dalla partenza.

E per ottenere un ulteriore risparmio, dovresti prendere in considerazione i pacchetti volo + hotel, dal momento che nove volte più dieci consentono di ottenere un considerevole vantaggio in termini di budget. Per lo stesso motivo ti segnaliamo le ultime offerte di Lastminute.com, che proprio in questi giorni ha lanciato tutta una serie di proposte interessanti per le prossime vacanze estive.

Le offerte di Lastminute.com per le vacanze dell'estate 2025

Come promesso, ecco dunque una selezione delle migliori offerte per le vacanze della prossima estate:

Tenerife, Isole Canarie, da 359 euro a persona per 7 notti dal 21 al 28 giugno presso l'Hotel Marte (pacchetto volo + hotel con colazione inclusa)

per 7 notti dal 21 al 28 giugno presso l'Hotel Marte (pacchetto volo + hotel con colazione inclusa) Minorca da 371 euro a persona per 4 notti dal 30 settembre al 4 ottobre presso il Barcelo Hamilton Menorca (pacchetto volo + hotel con colazione inclusa)

per 4 notti dal 30 settembre al 4 ottobre presso il Barcelo Hamilton Menorca (pacchetto volo + hotel con colazione inclusa) Hurghada, Mar Rosso, da 385 euro a persona per 7 notti dal 21 al 28 giugno presso l'Hilton Hurghada Plaza (pacchetto volo + hotel con colazione inclusa)

per 7 notti dal 21 al 28 giugno presso l'Hilton Hurghada Plaza (pacchetto volo + hotel con colazione inclusa) Creta Est da 409 euro a persona per 3 notti dal 4 al 7 settembre presso l'Imperial Palace (pacchetto volo + hotel con mezza pensione)

per 3 notti dal 4 al 7 settembre presso l'Imperial Palace (pacchetto volo + hotel con mezza pensione) Isola di Sal, Capo Verde, da 834 euro a persona per 3 notti dal 26 al 29 giugno presso il Melia Llana Resort & Spa (pacchetto volo + hotel, formula tutto incluso)

per 3 notti dal 26 al 29 giugno presso il Melia Llana Resort & Spa (pacchetto volo + hotel, formula tutto incluso) Maldive da 1.497 euro a persona per 7 notti dal 17 al 24 giugno prezzo il Canareef Resort Maldives (pacchetto volo + hotel con mezza pensione)

Insieme alla pianificazione di tutti i dettagli della vacanza, il portale Lastminute.com consente di prenotare anche esperienze cucite su misura di ogni singolo viaggiatore, merito della collaborazione tra il portale di prenotazioni e alcuni dei principali fornitori che operano nel settore del turismo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.