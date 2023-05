Prenota con "Soggiorni" di Revolut: ottieni fino al 10% di cashback

Tra le migliori soluzioni di digital banking c'è Revolut, innovativo servizio proposto dall'omonima fintech di spicco con sede nel Regno Unito. Un conto multivaluta, carta circuito Mastercard e tanto altro: Revolut ti offre una libertà finanziaria mai vista prima. Potrai scegliere tra una gamma di piani dalle risorse e costi differenti, ma se desideri il massimo in termini di vantaggi e opportunità opta per Premium, a 7,99 euro al mese. Questo pacchetto completo sotto ogni punto di vista è perfetto per coloro che abbracciano uno stile di vita globale e desiderano la tranquillità di poter spendere, investire e risparmiare in modo intelligente, ovunque si trovino nel mondo.

Al momento è attiva una speciale promozione che ti permetterà di accedere gratis per tre mesi a tutti i servizi e le funzionalità offerte da Revolut. Tra questi anche la piattaforma "Soggiorni", con cui avrai l'opportunità di scoprire strutture in tutto il mondo e prenotare quella più adatta a te e al tuo viaggio in pochi secondi. Non solo: avrai anche accesso a tariffe esclusive senza costi di prenotazione e otterrai fino al 10% di cashback istantaneo al momento della prenotazione.

Cos'è "Soggiorni" e come funziona?

"Soggiorni" è la piattaforma lanciata da Revolut per supportarti nella ricerca e prenotazione dell'alloggio quando parti per un viaggio di lavoro o di piacere. E questa funzionalità è il fulcro portante della sua essenza: avrai a disposizione tantissimi alloggi e soggiorni tra cui scegliere, dai B&B più economici ai lodge di lusso.

Prenota con semplicità e in pochi minuti, senza costi aggiuntivi o commissioni nascoste da parte di Revolut. Se, invece, hai budget limitato o non sei amante degli impegni a lungo termine, puoi sempre prenotare il tuo soggiorno con un certo anticipo e pagare in struttura.

Quando prenoti con Soggiorni, potrai guadagnare fino al 10% di cashback istantaneo, a pochi minuti dalla prenotazione (con alcune eccezioni). Se invece scegli di pagare in struttura, lo riceverai soltanto in seguito. Non solo ti godi la vacanza, ma vieni anche premiato per farlo. Cosa c'è di meglio?

Come ricevere tre mesi gratis di Revolut Premium

Con Revolut Premium avrai a disposizione diversi strumenti, utilissimi per chi viaggia spesso. Potrai, ad esempio, gestire i cambi valuta in qualsiasi momento e senza costi nascosti ma anche inviare denaro in oltre 30 valute grazie al contro multivaluta, Avrai inoltre a disposizione una copertura sugli acquisti e rimborso per gli eventi a cui non puoi partecipare.

Ottenere 3 mesi gratis di Revolut Premium è semplicissimo. Per prima cosa dovrai collegarti alla pagina della promozione, dopodiché inserire il tuo numero di telefono nel riquadro. Riceverai un link univoco, da cui scaricare l'app Revolut e creare il tuo account. Infine, ti basterà richiedere l'upgrade gratuito per accedere a tutti i vantaggi del piano e azzerare per tre mesi il costo base di 7,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.