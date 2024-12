Premier League: come vedere Brentford-Arsenal in streaming

Brentford-Arsenal è il match che chiude la giornata 19 della Premier League. Si gioca nel primo giorno del nuovo anno, mercoledì 1 gennaio 2025, con fischio d'inizio in programma per le ore 18:30 e la diretta streaming su NOW. A ospitare la partita è il Community Stadium di Londra, per quello che è a tutti gli effetti un derby della capitale inglese.

I padroni di casa sono dodicesimi in classifica con 24 punti, gli stessi del Tottenham. Terza posizione invece a quota 36 punti per gli ospiti, che hanno assolutamente bisogno di una vittoria per non perdere terreno nei confronti della coppia di testa (Liverpool capolista a 45 punti e Nottingham Forest secondo a 37 punti).

Di seguito le probabili formazioni schierate al fischio d'inizio dai due allenatori, Frank e Arteta.

Brentford (4-2-3-1): Valdimarsson; Roerslev, Collins, Mee, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbuemo, Damsgaard, Schade; Wissa;

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard.

Quasi inevitabilmente, il pronostico dei bookmaker è a favore dei Gunners, nonostante il fattore campo. Attenzione però, sono già diverse le vittime illustre in casa dei Bees per questa stagione, dal Newcastle (4-2) al Leicester (4-1), passando da una delle sorprese del campionato, il Bournemouth (3-2).

