PowerToys: in arrivo il launcher per gli strumenti

PowerToys di Microsoft, che recentemente è stato aggiornato con l'aggiunta di nuovi tools, ben presto si arricchirà di un'inedita funzione che di certo saprà farsi ben apprezzare da coloro che si servono spesso di questo strumento, ma che, considerando le tante feature offerte, hanno sempre qualche difficoltà nel riuscire ad individuare quanto d’interesse: un launcher.

PowerToys: ecco il launcher per gli strumenti

Microsoft, infatti, è attualmente al lavoro su un lacunher per PowerToys simile a quello delle Impostazioni di Windows 11, per permettere agli utenti di accedere alle utility preferite in un paio di clic direttamente dall’area di notifica.

Andando più nello specifico, il launcher consentirà di richiamare moduli attivi, similmente a quantio è possibile fare con le Impostazioni di Windows 11 relative a Wi-Fi, Bluetooth, hotspot mobile, blocco della rotazione dello schermo e altri parametri base.

Saranno inoltre mostrati dei collegamenti per attivare ogni strumento e verrà fornito l’accesso a documenti, impostazioni e aggiornamenti.

Il launcher verrà implementato nelle prossime settimane, ma per il momento non è stato dichiarato quando, di preciso. Lo sviluppatore alle spalle dell’idea ci sta lavorando e ha informato che ad oggi ci sono ancora varie cose da rivedere.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, il set di strumenti iniziali di PowerToys includeva pochissime utility create come progetti a parte dagli sviluppatori all'epoca di Windows 95. Questi strumenti sono poi stati rilanciati da Microsoft a settembre del 2019, quando è stata rilasciata la prima versione "moderna" di PowerToys, come pacchetto open source progettato per fornire agli utenti Windows funzionalità aggiuntive.