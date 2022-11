PowerToys: aggiunti File Locksmith e Hosts File Editor

Microsoft ha da poco provveduto ad aggiornare PowerToys alla versione 0.64.0, implementando altre due nuove utility che di certo sapranno fare la gioia di molti appassionati utilizzatori di Windows. Si tratta di File Locksmith e Hosts File Editor, utili per trovare i processi usando i file selezionati e sbloccarli senza richiedere strumenti di terze parti e per editare il file Hosts, rispettivamente.

PowerToys: la versione 0.64.0 aggiunge File Locksmith e Hosts File Editor

Andando più in dettaglio, File Locksmith elenca i processi che utilizzano i file o le directory selezionati e ne permette la chiusura. È accessibile dal menu contestuale di Windows 10 e Windows 11 e permette di conoscere cosa sta impiegando una risorsa, eventualmente terminando il processo, tutto senza dover per forza di cose richiamare il Task Manager.

Hosts File Editor, invece, è un utility rapida e semplice per la gestione dei file degli host e torna utile per poter accedere in maniera veloce al documento in questione, al fine di poterlo editare in caso di necessità.

Mentre sino ad ora era necessario ricorrere a strumenti di terze parti per compiere le operazioni descritte poc'anzi, con le nuove utility di PowerToys ciò non è più necessario.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, il set di strumenti iniziali di PowerToys includeva pochissime utility create come progetti a parte dagli sviluppatori all'epoca di Windows 95. Questi strumenti sono poi stati rilanciati da Microsoft a settembre del 2019, quando è stata rilasciata la prima versione "moderna" di PowerToys, sotto forma di pacchetto open source progettato per fornire agli utenti Windows funzioni extra.

Oggi, dunque, chi desidera scaricare l'ultima versione di PowerToys può farlo prelevando il programma d'installazione dalla pagina GitHub del progetto.

