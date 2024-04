PowerPoint per il Web include il ritaglio video nelle presentazioni

La web app Office di Microsoft, PowerPoint sul Web, introduce una nuova funzionalità molto attesa dagli utenti. Si tratta del ritaglio video nelle presentazioni. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l'azienda descrive i dettagli della nuova funzionalità di ritaglio video nell'app Web PowerPoint. Come riportato da Microsoft: “è possibile tagliare i video con precisione a livello di frame o timestamp, visualizzarli in anteprima e perfezionarli fino a ottenere il risultato perfetto e preciso. Per facilitare l'accesso alla funzione, abbiamo anche aggiunto una scheda Video dedicata nella barra multifunzione. La scheda contiene tutti i comandi relativi alla regolazione e alla formattazione dei video, come la modifica dello stile del video, della disposizione e altro”.

PowerPoint per il Web: come effettuare il ritaglio di un video

Per accedere alla funzionalità, gli utenti PowerPoint per il web dovranno in primis avviare una nuova presentazione o aprire un file esistente e, in seguito, caricare e inserire un video. Fatto ciò sarà possibile selezionare il video nella presentazione e aprire una nuova scheda Video nella web app. Gli utenti possono anche cliccare sull'opzione Video in quella scheda e poi Taglia video. In alternativa, è anche possibile cliccare con il pulsante destro del mouse direttamente sul video che si desidera tagliare e quindi selezionare Taglia video dalle opzioni.

Per effettuare il ritaglio su PowerPoint per il Web basterà utilizzare il cursore per spostare il video nei punti di partenza e di fine desiderati. Gli utenti possono anche utilizzare le selezioni del timestamp con i tasti freccia per ottenere un video tagliato in modo più preciso. È possibile visualizzare l’anteprima del video ritagliato semplicemente facendo clic sul pulsante Riproduci. Una volta effettuato il ritaglio desiderato, per confermare l’operazione e completare il processo basterà semplicemente cliccare sul pulsante Taglia. Microsoft ricorda che questa nuova funzionalità di ritaglio video di PowerPoint per il Web è disponibile solo per i video locali e per i video stock.