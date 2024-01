Copilot Pro per Office: Microsoft apre l'accesso a tutti gli utenti

Microsoft ha lanciato le funzionalità AI di Office per le aziende a novembre. A distanza di due mesi, la società di Redmond ha ora deciso di proporle a tutti gli utenti. Copilot Pro è già disponibile sottoscrivendo un abbonamento mensile da 20 dollari e offre l'accesso a funzionalità basate sull'intelligenza artificiale all'interno di app come Word, Excel e PowerPoint. Inoltre, gli utenti potranno avere accesso prioritario agli ultimi modelli OpenAI e alla possibilità di creare il proprio Copilot GPT. Per chi ha già Microsoft 365 Personal o Home, l'abbonamento extra di 20 dollari al mese sbloccherà Copilot nelle app di Office su Mac, Windows e iPad. Queste funzionalità includono la possibilità di generare intere presentazioni PowerPoint, generare testo o riepilogare documenti su Word e supporto alle e-mail su Outlook. Inoltre, è anche prevista una versione di anteprima di Copilot in Excel, per analizzare dati, generare grafici e non solo.

Copilot PRO: accesso a Image Creator in Designer e GPT-4 Turbo

La maggior parte delle funzionalità già integrate per le aziende saranno disponibili anche per i consumer. Fa eccezione la possibilità di usare Copilot per generare una presentazione PowerPoint basata su un documento Word. Poiché la versione consumer non è basata sulla tecnologia Graph di Microsoft, questa funzionalità non è ancora disponibile. Oltre all'integrazione con Office, Copilot Pro include anche l'accesso ai più recenti modelli OpenAI, miglioramenti a Image Creator in Designer (ex Bing Image Creator) e la possibilità di creare Copilot GPT. Inoltre, gli utenti che non hanno Microsoft 365 possono abbonarti solo a Copilot Pro per ottenere l'accesso prioritario a GPT-4 Turbo all'interno di Copilot. Anche la creazione di immagini utilizzando i modelli DALL-E di OpenAI sarà migliorata con un nuovo formato di immagine orizzontale e una migliore qualità dell'immagine. L'abbonamento includerà presto anche un nuovo Copilot GPT Builder che consentirà di creare un Copilot GPT personalizzato.

Tutte queste funzionalità di Copilot Pro saranno disponibili anche sul web, nelle app Windows o Mac e sui dispositivi mobili. Inoltre, nei prossimi mesi verranno integrate anche altre funzionalità. Microsoft sta inoltre espandendo la sua offerta Copilot per Microsoft 365 a più aziende. L’assistente per Office era inizialmente accessibile alle società con minimo di 300 dipendenti. Tuttavia, Microsoft ha ora deciso di rimuovere tale limitazione, consentendo alla maggior parte dei suoi clienti aziendali di iscriversi sottoscrivendo un abbonamento di 30 dollari per utente al mese.