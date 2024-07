Powerbank da 12.000mAh e 100W di potenza al 20% di sconto su Amazon

Avere a disposizione un powerbank performante è molto utile soprattutto durante i viaggi e gli spostamenti e oggi, su Amazon, il powerbank targato UGREEN da 12.000mAh e 100W di potenza viene scontato del 20% e venduto a 39,99€.

Maxi sconto sul powerbank da 100W!

Il powerbank UGREEN è un dispositivo indispensabile per chi ha bisogno di ricaricare i propri dispositivi in modo rapido e sicuro. La porta USB C supporta la ricarica rapida PD 3.0 e offre una potenza massima fino a 100W, permettendo di caricare il MacBook Air 2024 al 51% in soli 30 minuti e il Galaxy S24 Ultra al 65% nello stesso tempo.

Con una capacità di 12000mAh, il powerbank UGREEN può ricaricare il Galaxy S24 Ultra fino a 1,23 volte e l'iPhone 15 fino a 1,28 volte. Utilizzando un caricabatterie PD da 65W, è possibile ricaricare completamente il powerbank in appena 1,5 ore, garantendo sempre energia disponibile quando ne hai bisogno.

Il powerbank offre un'ampia compatibilità grazie alle sue porte USB A e USB C, permettendo di caricare due dispositivi contemporaneamente. È compatibile con un'ampia gamma di dispositivi tra cui MacBook Pro/MacBook Air, HP Spectre, iPad Pro/Air, iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/14/13/12, AirPods Pro, Galaxy S24/S24+/S24 Ultra/23 Ultra/S22/S21/S10 e Pixel 8/7 Pro/6.

La durabilità e sicurezza sono garantite da molteplici protezioni contro surriscaldamento, sovracorrente e sovratensione. Il sistema integrato Ugreen Thermal Guard monitora la temperatura in tempo reale, distribuendo in modo intelligente la corrente appropriata per una ricarica completa e sicura. Il design comodo include un display LED intelligente che mostra chiaramente la potenza rimanente.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 20% sul powerbank UGREEN che viene venduto al costo totale e finale di 39,99€.

