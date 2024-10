Potenzia la tua rete WiFi con il ripetitore AVM Fritz! in OFFERTA

Oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime sono diversi i ripetitori WiFi in offerta, tra cui anche l'extender di casa AVM Fritz! che viene scontato del 30% e venduto a 66,99€.

Ecco il ripetitore WiFi AVM Fritz! in tutto il suo splendore

Il ripetitore WiFi AVM Fritz! è la soluzione ideale per estendere la tua rete domestica, garantendo una connessione ultraveloce grazie al supporto del nuovo Wi-Fi 6. Con una velocità fino a 2.400 Mbps sulla banda a 5 GHz e 600 Mbps sulla banda a 2,4 GHz, potrai godere di una navigazione fluida e senza interruzioni, anche quando più dispositivi sono connessi contemporaneamente.

Il Wi-Fi 6 è progettato per ottimizzare le prestazioni della tua rete domestica, supportando una vasta gamma di dispositivi finali WLAN, rendendolo perfetto per case moderne con molteplici dispositivi connessi. Grazie al supporto di canali da 160 MHz, questo ripetitore raggiunge velocità fino a 3.000 Mbps (WLAN AX), garantendo prestazioni superiori rispetto ai modelli tradizionali.

Inoltre, il Wi-Fi Mesh consente di unire più punti di accesso Wi-Fi in un'unica rete intelligente, assicurando una copertura uniforme e prestazioni ottimali in tutta la casa. L'installazione è semplice e sicura grazie al pulsante WPS, che facilita la connessione con il tuo router.

Il ripetitore Fritz! è anche dotato di una porta LAN Gigabit, utile per dispositivi che non supportano il Wi-Fi, come PC o console. È compatibile con tutti i router wireless in commercio, rendendolo una scelta versatile per ogni tipo di rete domestica.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi AVM Fritz! viene scontato del 30% e venduto a 66,99€. Un'offerta super da non lasciarsi scappare.

