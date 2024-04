POS: passa a XPay Pro di Nexi, fino al 29% di vendite in più (nuova offerta con canone azzerato)

Se hai da poco aperto una nuova attività e sei alla ricerca di un'offerta conveniente per il tuo POS, oppure vuoi sostituire quello in uso con uno nuovo, ti segnaliamo l'ultima offerta sul piano XPay Pro di Nexi, con canone azzerato per tutti gli utenti che sottoscriveranno un contratto entro il 1° maggio.

Si tratta della soluzione evoluta targata Nexi per incassare online, grazie alla quale è possibile incrementare il numero di vendite fino al 29% in più. Tra i principali punti di forza di XPay Pro di Nexi si annoverano l'accredito in un giorno, la possibilità di incassare ovunuque ci si trovi e l'assistenza in lingua italiana; in più, supporta oltre 30 metodi diversi di pagamento, incluso il pagamento in 3 rate con PayPal e quello di PagoDIL.

POS Nexi, XPay Pro in offerta con canone azzerato

Il piano XPay Pro si rivolge in particolare a chi ha la necessità di domiciliare i pagamenti ricorrenti, accettare pagamenti da ogni parte del mondo e personalizzare la pagina del checkout del proprio sito web (sia esso un e-commerce o un semplice blog). Non sono previsti costì di attivazione, chiusura contratto e di storno.

Inclusa nel piano anche la funzionalità Nexi Boost, che consente ai clienti di pagare tramite una procedura di autenticazione più semplice: ciò aiuta allo stesso tempo a massimizzare gli incassi lato azienda, nel pieno rispetto della sicurezza di tutti. E sempre a questo proposito, Nexi garantisce un sistema avanzato per prevenire eventuali frodi in tempo reale.

La promo su XPay Pro è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Nexi: insieme al canone mensile azzerrato, benefici di una riduzione della commissione merchant (da 1,25% a 1,10%) e di un minore costo a transazione (da 0,29 euro a 0,24 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.