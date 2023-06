POS Easy di Axerve non ha canone ed è facile da richiedere

Un POS è uno strumento sempre utile per un'attività commerciale, ancor di più se ha un canone azzerato e commissioni bassissime. È il caso di POS Easy, un servizio fornito da Axerve senza alcun canone mensile, con commissioni di solo l'1% e veramente facile da avere.

Sono infatti necessari soltanto pochi passaggi per fare la richiesta. Il dispositivo fornito è inoltre completo di tutto, incluso connettività 4G e WiFi, stampante per lo scontrino e un ampio schermo.

POS Easy: liberatevi del canone mensile

POS Easy mette a disposizione la sua pratica interfaccia Axerve myStore, dove è possibile tenere tutto sotto controllo. Tutto è raggruppato in una colonna a sinistra, dove si possono monitorare le entrate, le vendite, i depositi e le esportazioni. Sono anche presenti sezioni dedicate alla documentazione e alle impostazioni del proprio account. È anche possibile richiedere supporto direttamente dall'interfaccia.

Axerve fornisce Smart POS Android PAX A910, un dispositivo dotato di display da 5 pollici, con connettività 4G, wireless e Bluetooth 4. Sono presenti diverse porte, tra cui USB e LAN e ha una fotocamera posteriore da 5MP. Oltre alla RAM da 8GB, è possibile espandere ulteriormente la memoria con una scheda microSD fino a 128GB. Si possono inserire due schede SAM, tramite i due slot aumentabili a 4, mentre lo stampante integrata è da 40mm. La batteria è da 2600mAh ed è in grado di leggere carte tramite chip, PIN, contactless e banda magnetica. Il dispositivo ha dimensioni molto compatte e pesa soltanto 410g.

La procedura di richiesta per POS Easy è veramente rapida. Recatevi nella pagina e cliccate il tasto "Richiedilo subito", compilando i campi e fornendo i documenti richiesti. Nel caso abbiate bisogno di aiuto, l'assistenza è disponibile tramite la chat presente anche durante la fase di richiesta. Gli agenti sono raggiungibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. Non appena la procedura verrà approvata, il POS vi verrà recapitato direttamente nell'indirizzo indicato! Sarete da subito in grado di ricevere i pagamenti.

Richiedete ora POS Easy e beneficiate del canone zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.